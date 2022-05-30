Певица Оля Полякова рассказала, что осталась без денег

Певица, которая была вынуждена покинуть свой дом под Киевом, призналась, что все деньги вложила в ремонт

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Украинская певица Оля Полякова призналась, что во время войны с РФ осталась практически без денег. Об этом она откровенно рассказала в программе "Взрослые девочки" на YouTube-канале Маши Ефросининой.

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Певица, которая сейчас гастролирует по миру, собирая деньги в помощь ВСУ и беженцам, рассказала, что не успела накопить денег, потому что вкладывалась в ремонт дома под Киевом. Именно оттуда ей пришлось срочно уезжать, когда началась война.

"Многие люди мне говорят: "А где же все эти деньги, которые вы зарабатывали?". А ты знаешь, я же не сделала никакой кубышки. У меня же была стройка, ремонт. Я только-только поставила новые окна", — рассказала певица.

[ + – ] Интервью Оли Поляковой Маше Ефросининой

"А вы представьте, в Киеве, который бомбят, поставить за дикие деньги новые окна. Я говорю своей домработнице: "Танечка, придите, пожалуйста, заклейте изолентой". Она мне отвечает: "Оля, вы вообще представляете объем этого окна?". Как эту витрину за дикие бабки, конечно же, заклеить невозможно", — призналась певица.

Также Полякова рассказала, что вкладывала деньги в свое творчество, но с началом войны все ее планы по концертам и съемкам клипов не были реализованы, и потраченные деньги не удалось вернуть.

"Я вкладывала в шоу, вложила в кино. Ребята, я же фильм сняла. Мы только-только с Олегом Винником записали дуэт и сняли невероятно дорогой и крутой клип на песню "Длинные ноги", которая должна была выйти 8 Марта. И, конечно же, она не вышла 8 марта, и вряд ли выйдет вообще", – добавила она, а Маша отметила, что и Винника сейчас нигде не слышно.

Ефросинина и Полякова также посетовали, что сейчас остались без помощников. Хоть певица и отметила, что странно об этом говорить, но она много работала и создавала рабочие места, но сейчас обходится своими силами.

Полякова рассказала, что она с дочками хоть и уехала, но ее животные остались в Украине вместе с ее мужем. До недавнего времени она жила в Провансе у блогера Ники Белоцерковской – ее общей подруги с Ксенией Собчак. Сама Белоцерковская сейчас объявлена в розыск и заочно арестована в РФ, за то, что пишет о происходящем в Украине, помогает беженцам и собирает деньги для ВСУ.