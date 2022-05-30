Співачка Оля Полякова розповіла, що лишилася без грошей

Співачка, яка була змушена залишити свій будинок під Києвом, зізналася, що всі гроші вклала в ремонт

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Українська співачка Оля Полякова зізналася, що під час війни із РФ залишилася практично без грошей. Про це вона відверто розповіла у програмі "Дорослі дівчатка" на YouTube-каналі Маші Єфросініній.

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Співачка, яка зараз гастролює світом, збираючи гроші на допомогу ЗСУ та біженцям, розповіла, що не встигла накопичити грошей, бо вкладалася в ремонт будинку під Києвом. Саме звідти їй довелося терміново їхати, коли почалася війна.

"Багато людей мені кажуть: "А де ж усі ці гроші, які ви заробляли?" А ти знаєш, я ж не зробила жодної купочки. В мене ж було будівництво, ремонт. Я тільки-но поставила нові вікна", — розповіла співачка.

[ + – ] Інтерв'ю Олі Полякової Маші Єфросініній

"А ви уявіть, у Києві, який бомблять, поставити за дикі гроші нові вікна. Я кажу своїй хатній робітниці: "Танечко, прийдіть, будь ласка, заклейте ізострічкою". Вона мені відповідає: "Оля, ви взагалі уявляєте обсяг цього вікна?" Як цю вітрину за дикі бабки, звісно, заклеїти неможливо", — зізналася співачка.

Також Полякова розповіла, що вкладала гроші у свою творчість, але з початком війни всі її плани щодо концертів та зйомок кліпів не були реалізовані, і витрачені гроші не вдалося повернути.

"Я вкладала в шоу, вклала в кіно. Хлопці, я ж фільм зняла. Ми тільки-но з Олегом Винником записали дует і зняли неймовірно дорогий і крутий кліп на пісню "Довгі ноги", яка мала вийти 8 березня. І, звичайно ж, вона не вийшла 8 березня, і навряд чи вийде взагалі", — додала вона, а Маша зазначила, що і Винника зараз ніде не чути.

Єфросініна та Полякова також нарікали, що зараз залишилися без помічників. Хоч співачка і зазначила, що дивно про це говорити, але вона багато працювала та створювала робочі місця, але зараз обходиться самотужки.

Полякова розповіла, що вона із доньками хоч і поїхала, але її тварини залишилися в Україні разом із її чоловіком. Донедавна вона жила в Провансі в блогера Ніки Білоцерковської — її спільної подруги з Ксенією Собчак. Сама Білоцерківська зараз оголошена в розшук і заочно заарештована у РФ за те, що пише про те, що відбувається в Україні, допомагає біженцям і збирає гроші для ЗСУ.