Меган Маркл готова помириться со своим отцом

Причиной стало тревожное состояние здоровья родителя.

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует помириться со своим отцом Томасом Марклом после 4-летней ссоры в семье. Об этом сообщает Daily Mail.

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Накануне 77-летний мужчина попал в больницу с подозрением на серьезный инсульт. В то время, когда через неделю Маркл должен был лететь в Лондон на Платиновый юбилей королевы Елизаветы. Мужчина перестал разговаривать, а также у него было высокое давление.

Жена принца Гарри испугалась из-за своего отца, поэтому планирует как можно быстрее найти общий язык с Томасом Марклом. Поскольку отец и дочь около четырех лет находятся в очень натянутых отношениях из-за публичных высказываний 77-летнего Маркла по отношению к его дочери, которая стала частью британской монархии.

[ + – ] Меган Маркл с отцом

Меган Маркл, как сообщается, сразу после известия о болезни отца попыталась связаться с ним и узнать его самочувствие. Из-за тревожного состояния здоровья отца герцогиня готова помириться с ним, несмотря на свои обиды.

"Несмотря на их конфронтацию, Меган обеспокоена. Она хочет общаться с отцом, чтобы другие члены семьи не знали об этом и не вмешивались", —отметил источник.

Ранее 77-летний Томас Маркл не раз делал скандальные заявления в адрес дочери, обвиняя Меган в черствости и в том, что она отреклась от своей семьи.

Напомним, герцогиня Меган Маркл незапланированно приехала в Техас, чтобы почтить память о жертвах школьной стрельбы, произошедшей 24 мая 2022.

Также Фокус писал о поцелуе Меган Маркл и принца Гарри на публике, который сравнили с поцелуем принца Чарльза и принцессы Дианы в 1985 году.