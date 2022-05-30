Меган Маркл готова помиритися зі своїм батьком

Причиною став тривожний стан здоров'я батька.

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл планує помиритися зі своїм батьком Томасом Марклом після 4-річної сварки в родині. Про це повідомляє Daily Mail.

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Напередодні 77-річний чоловік потрапив до лікарні з підозрою на серйозний інсульт. У той час, коли за тиждень Маркл мав летіти до Лондона на Платиновий ювілей королеви Єлизавети. Чоловік перестав розмовляти, а також у нього був високий тиск.

Дружина принца Гаррі неабияк перелякалася через свого батька, то ж планує якнайшвидше знайти спільну мову з Томасом Марклом. Оскільки батько та донька майже чотири роки перебувають у дуже натягнутих стосунках через публічні висловлювання 77-річного Маркла стосовно його доньки, яка стала частиною британської монархії.

[ + – ] Меган Маркл із батьком

Меган Маркл, як повідомляється, одразу після звістки про хворобу батька спробувала зв'язатися з ним та дізнатися про його самопочуття. Через тривожний стан здоров'я батька герцогиня готова помиритися з ним, попри свої образи.

"Попри їхню конфронтацію, Меган стурбована. Вона хоче спілкуватися з батьком, щоб інші члени сім'ї не знали про це і не втручалися", — зазначило джерело видання.

Раніше 77-річний Томас Маркл не раз робив скандальні заяви на адресу дочки, звинувачуючи ту в черствості й у тому, що вона зреклася своєї родини.

Нагадаємо, герцогиня Меган Маркл незаплановано приїхала до Техасу, аби вшанувати пам'ять про жертв шкільної стрілянини, що сталася 24 травня 2022.

Також Фокус писав про поцілунок Меган Маркл і принца Гаррі на публіці, який багато хто порівняв із поцілунком принца Чарльза та принцеси Діани у 1985 році.