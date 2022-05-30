Елизавета II пропустит скачки ради первого дня рождения правнучки Лилибет

Любимое мероприятие королевы совпадает с первым днем рождения дочери Меган Маркл и принца Гарри.

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В субботу у дочери Меган Маркл и принца Гарри Лилибет Маунтбеттен-Виндзор день рождения — ей исполнится один годик. В это время герцоги Сассекские будут в Великобритании, куда приедут по случаю Платинового юбилея правления Елизаветы II, и королева впервые увидит свою правнучку. Ради такого важного события, как сообщают Daily mail, монарх готова пропустить любимое мероприятие — Дерби в Эпсоме. Это главное событие в конном спорте, скачки чистокровных лошадей на дистанцию 1, 5 мили.

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Известно, что королева Елизавета II обожает лошадей. Она ездила верхом до 93 лет, и если бы сейчас не испытывала проблем со здоровьем, продолжила бы заниматься любимым времяпровождением.

Королева редко пропускает скачки, разве что только по очень важным поводам. До недавнего времени она должна была присутствовать на Дерби, но теперь в расписании Елизаветы II произошли изменения. На скачках ее заменит принцесса Анна.

Напомним, на этой недели в Великобритании пройдут четырехдневные празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы II. В эти дни вся королевская семья соберется вместе и примет участие в официальных мероприятиях. Королевский юбилей посетят Меган Маркл и принц Гарри вместе с детьми. Они планируют остановиться в своем доме в Виндзоре недалеко от резиденции Елизаветы II. Это будет первый визит герцогов Сассекских всей семьей с того момента, как они переехали в США.

Фокус ранее писал, что королева с нетерпением ждет встречи со своими правнуками и намерена забыть на время юбилея обо всех разногласиях, которые были в ее семье из-за склонности принца Гарри и его супруги к скандальному поведению. Тем не менее некоторые члены королевской семьи беспокоятся из-за грядущего визита герцогов Сассекских и недовольны тем, что им позволили участвовать в некоторых официальных мероприятиях.

Фокус также рассказывал, что по всей стране в преддверие торжественных мероприятий по случаю 70-ти летия правления Елизаветы II чествуют королеву. Недавно Стоунхендж подсветили портретами монарха в разные годы ее правления.