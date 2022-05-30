Єлизавета II пропустить перегони заради першого дня народження правнучки Лілібет

Улюблений захід королеви збігається з першим днем народження дочки Меган Маркл і принца Гаррі.

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У суботу в дочки Меган Маркл і принца Гаррі Лілібет Маунтбеттен-Віндзор день народження — їй виповниться один рік. У цей час герцоги Сассекські будуть у Великій Британії, куди приїдуть з нагоди Платинового ювілею правління Єлизавети II, і королева вперше побачить свою правнучку. Заради такої важливої події, як повідомляють Daily mail, монарх готова пропустити улюблений захід — Дербі в Епсомі. Це головна подія у кінному спорті, перегони чистокровних коней на дистанцію 1,5 милі.

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Відомо, що королева Єлизавета II обожнює коней. Вона їздила верхи до 93 років, і якби зараз не відчувала проблем зі здоров'ям, продовжила б займатися улюбленим проведенням часу.

Королева рідко пропускає перегони, хіба що тільки з дуже важливих причин. Донедавна вона мала бути присутня на Дербі, але тепер у розкладі Єлизавети II відбулися зміни. На перегонах її замінить принцеса Анна.

Нагадаємо, цього тижня у Великій Британії відбудуться чотириденне святкування Платинового ювілею королеви Єлизавети II. Цими днями вся королівська сім'я збереться разом і візьме участь в офіційних заходах. Королівський ювілей відвідають Меган Маркл і принц Гаррі разом із дітьми. Вони планують зупинитися у своєму будинку у Віндзорі неподалік резиденції Єлизавети II. Це буде перший візит герцогів Сассекських усією сім'єю з того моменту, як вони переїхали до США.

Фокус раніше писав, що королева з нетерпінням чекає на зустріч зі своїми правнуками і має намір забути на час ювілею про всі розбіжності, які були в її сім'ї через схильність принца Гаррі та його дружини до скандальної поведінки. Проте деякі члени королівської сім'ї переймаються майбутнім візитом герцогів Сассекських і незадоволені тим, що їм дозволили брати участь у деяких офіційних заходах.

Фокус також розповідав, що по всій країні напередодні урочистих заходів із нагоди 70-річчя правління Єлизавети II вшановують королеву. Нещодавно Стоунхендж підсвічували портретами монарха у роки її правління.