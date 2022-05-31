Гвардейцев Елизаветы II арестовали по подозрению в торговле наркотиками

Арестованные военнослужащие должны были участвовать в мероприятиях по случаю Платинового юбилея королевы.

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Шестеро служащих ирландской гвардии и ветеран были арестованы по подозрению в торговле кокаином и отмывании денег всего за несколько дней до празднования Платинового юбилея королевы, сообщает The New York Post со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании.

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Семеро подозреваемых были задержаны рано утром во время рейда, проведенного Королевской военной полицией в их казармах в Англии. Рейды также имели место в Виндзоре, Уэльсе, Северной Ирландии.

Задержанные солдаты входят в состав 1-го батальона ирландской гвардии, который возглавит культовый военный парад "Воин знамени" в честь 70-летия Ее Величества на престоле. Ветеран, наряду с военнослужащими задержанный правоохранителями, – бывший офицер гвардии Колдстрима.

"В рамках запланированной операции Королевская военная полиция арестовала шестерых солдат ирландской гвардии и ветерана гвардии Колдстрима со всей Великобритании по подозрению в сговоре с целью поставки наркотиков, кредитовании и отмывании денег. Армия не терпит никаких незаконных или мошеннических действий. Поскольку сейчас это является предметом независимого расследования Королевской военной полиции, дальнейшие комментарии неуместны", – заявили представители армии.

Источник в казармах Монс в Олдершоте, Хантс, где базируется 1-й батальон ирландской гвардии, рассказал журналистам:

"Они пришли, как DEA (Управление по борьбе с наркотиками США) – выбили двери. Предупреждения не было. Нам сказали, что они планировали операцию несколько месяцев. Это были не просто казармы. Они обыскали дома солдат за пределами базы. Все это стало огромным шоком"

Министерство обороны подтвердило, что ни один из солдат, находящихся под следствием, не будет участвовать в праздновании юбилея королевы.

По данным The Mirror, пятеро подозреваемых были отпущены под залог.

Ирландская гвардия была сформирована в 1900 году королевой Викторией. В последние годы она принимала участие в операциях в Ираке, Афганистане, на Кипре и на Фолклендских островах.

Внук королевы и второй в очереди на престол принц Уильям является полковником ирландской гвардии.

Напомним, в честь Платинового юбилея королевы на улицы Лондона выедет ее знаменитая золотая карета, которой уже 260 лет. Торжества по случаю 70-летия восхождения Елизаветы II на престол начнутся в четверг, 2 июня и продлятся четыре дня.