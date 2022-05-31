Гвардійців Єлизавети II заарештували за підозрою в торгівлі наркотиками

Заарештовані військовослужбовці мали брати участь у заходах з нагоди Платинового ювілею королеви.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Шестеро службовців ірландської гвардії та ветеран заарештовані за підозрою в торгівлі кокаїном та відмиванні грошей всього за кілька днів до святкування Платинового ювілею королеви, повідомляє The New York Post з посиланням на джерело в Міністерстві оборони Великобританії.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Сімох підозрюваних затримали рано-вранці під час рейду, проведеного Королівською військовою поліцією в їхніх казармах в Англії. Рейди також були у Віндзорі, Уельсі, Північній Ірландії.

Затримані солдати входять до складу одного батальйону ірландської гвардії, який очолить культовий військовий парад "Воїн прапора" на честь 70-річчя Її Величності на престолі. Ветеран, поряд із військовослужбовцями затриманий правоохоронцями, — колишній офіцер гвардії Колдстріма.

"У межах запланованої операції Королівська військова поліція заарештувала шістьох солдатів ірландської гвардії та ветерана гвардії Колдстріма з усієї Великобританії за підозрою у змові з метою постачання наркотиків, кредитування та відмивання грошей. Армія не терпить жодних незаконних чи шахрайських дій. Оскільки зараз це є предметом незалежного розслідування в Королівській військовій поліції, подальші коментарі недоречні", — заявили представники армії.

Джерело в казармах Монс в Олдершоті, Хантс, де базується 1-й батальйон ірландської гвардії, розповіло журналістам:

"Вони прийшли, як DEA (Управління боротьби з наркотиками США) — вибили двері. Попередження не було. Нам сказали, що вони планували операцію кілька місяців. Це були не просто казарми. Вони обшукали доми солдатів за межами бази. Все це стало величезним шоком"

Міністерство оборони підтвердило, що жоден із солдатів, які перебувають під слідством, не братиме участі у святкуванні ювілею королеви.

За даними The Mirror, п'ятеро підозрюваних відпущені під заставу.

Ірландську гвардію сформувала у 1900 році королева Вікторія. В останні роки вона брала участь в операціях в Іраку, Афганістані, на Кіпрі та на Фолклендських островах.

Онук королеви та другий у черзі на престол принц Вільям є полковником ірландської гвардії.

Нагадаємо, на честь Платинового ювілею королеви на вулиці Лондона виїде її знаменита золота карета, якій уже 260 років. Урочистості з нагоди 70-річчя сходження Єлизавети II на престол розпочнуться в четвер, 1 червня та триватимуть чотири дні.