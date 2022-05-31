В Москве пропала частная коллекция картин Малевича и Кандинского стоимостью до $2 млн

Полотна принадлежат коллекционеру израильского происхождения Эдику Натанову.

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У известного коллекционера израильского происхождения Эдика Натанова пропали девять картин из частной коллекции художников русского авангарда, среди которых были полотна Казимира Малевича и Василия Кандинского. Об этом сообщают росСМИ.

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В 90-х Натанов получил шикарную коллекцию картин в наследство от отца и деда. В мае этого года он захотел продать часть полотен своему приятелю из Москвы Ивану Сотову. Предположительно, среди картин были полотна Каземира Малевича, Николая Суетина, Самуила Адливанкина, а также произведение авторства Каземира Малевича, Любови Поповой и Лазаря Лисицкого.

Сотов, по информации СМИ, предложил купить картины за $200 тысяч, при этом рыночная цена полотен из частной коллекции Натанова может достигать до $2 млн. Тем не менее коллекционер согласился на предложение приятеля, передал ему полотна в Москве под расписку и уехал в Израиль. Когда мужчина вернулся в российскую столицу, чтобы получить деньги за картины, покупателя след простыл. На звонки Сотов не отвечал, а его супруга картины возвращать отказалась. Тогда коллекционер обратился в полицию в надежде вернуть полотна.

Как сообщила российская телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, всего в коллекции Эдика Натанова более 60 работ художников авангарда. Помимо Малевича и Кандинского есть произведения кисти Александры Экстер, Ивана Клюна, Давида Штеренберга. Рыночная стоимость картин, которые хотел продать Натанов, может достигать $2 млн.

Фокус ранее рассказывал, что в парижском Лувре неизвестный измазал тортом легендарный шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза".

Также Фокус рассказывал, что картину испанского художника Пабло Пикассо "Лежащая женщина IV" стоимостью свыше $153 млн, внезапно обнаружилась в доме у вдовы филиппинского диктатора Фернандо Маркоса в Сан-Хуанена Имельды Маркос. Полотно пропало восемь лет назад. Считается, что картина Пикассо — одно из 200 произведений искусства, которые клан Маркосов приобрел на награбленные миллиарды 10-ым президентом Филиппин.