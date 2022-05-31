У Москві зникла приватна колекція картин Малевича та Кандинського вартістю до $2 млн

Полотна належать колекціонеру ізраїльського походження Едіку Натанову.

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У відомого колекціонера ізраїльського походження Едіка Натанова зникли дев'ять картин із приватної колекції художників російського авангарду, серед яких були полотна Казимира Малевича та Василя Кандинського. Про це повідомляють росЗМІ.

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У 90-х Натанов отримав шикарну колекцію картин у спадок від батька та діда. У травні цього року він захотів продати частину полотен своєму приятелеві з Москви Івану Сотову. Ймовірно, серед картин були полотна Каземира Малевича, Миколи Суєтіна, Самуїла Адліванкіна, а також твори авторства Каземира Малевича, Любові Попової та Лазаря Лисицького.

Сотов, за інформацією ЗМІ, запропонував купити картини за $200 тисяч, водночас ринкова ціна полотен із приватної колекції Натанова може сягати $2 млн. Проте колекціонер погодився на пропозицію приятеля, передав йому полотна в Москві під розписку і поїхав до Ізраїлю. Коли чоловік повернувся до російської столиці, щоб отримати гроші за картини, покупець як крізь землю провалився. На дзвінки Сотов не відповідав, а його дружина картини повертати відмовилася. Тоді колекціонер звернувся до поліції, сподіваючись повернути полотна.

Як повідомила російська телеведуча Ксенія Собчак у своєму Telegram-каналі, загалом у колекції Едіка Натанова понад 60 робіт художників авангарду. Крім Малевича та Кандинського є твори кисті Олександри Екстер, Івана Клюна, Давида Штеренберга. Ринкова вартість картин, які хотів продати Натанов, може сягати $2 млн.

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