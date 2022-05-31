Ким Кардашьян продемонстрировала идеальный образ для романтичного уикенда

И ввела в моду новый тред на многослойные наряды

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Ким Кардашьян на днях прибыла в Лондон вместе со своим бойфрендом Питом Дэвидсоном. По слухам, звезда телешоу не хочет пропустить платиновый юбилей королевы и насладится праздничной атмосферой. Об этом пишет Daily Mail.

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И, судя по последним фото в Instagram, Ким ввела в моду новый тренд – многослойный наряд. Она надела прозрачный комбинезон, а сверху комплект из расшитого кристаллами бюстгальтера и мини-юбки.

[ + – ] Ким Кардашьян Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Ким Кардашьян Фото: Instagram kimkardashian

Позировала Ким на яхте, но, судя по всему, фото были сделаны не в Британии, а в Италии, где прошла свадьба ее старшей сестры Кортни Кардашьян.

Это была уже третья по счету церемония. И на шикарное мероприятие на старинной вилле в Портофино, проспонсированное Dolce&Gabbana, съехались звезды со всего мира.

Именно на свадебной церемонии Ким продемонстрировала, как можно обновить винтажные наряды, просто надев их вместе. Она сочетала кружевное мини-платье от Dolce & Gabbana, которое купила в 2011 году и наряд от Vetements.

[ + – ] Ким Кардашьян с дочерью Норт Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Ким Кардашьян

Позже она снова обратилась к своему обширному гардеробу, где полно винтажных вещей и надела черное боди с бархатным корсетом от Dolce&Gabbana, которое когда-то на показе 1991 года демонстрировала Моника Беллуччи.

Напомним, недавно в шоу про семейство Кардашьян Ким показала склад, где хранит все свои наряды. Их около 30 тысяч, так что обычной гардеробной для них бы не хватило. Хоть и она весьма обширна: Ким часто фотографируется в ней на фоне стоек с одеждой для соцсетей.