Кім Кардаш'ян продемонструвала ідеальний образ для романтичного вікенду
І ввела в моду новий тред на багатошарове вбрання
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Кім Кардаш'ян днями прибула до Лондона разом зі своїм бойфрендом Пітом Девідсоном. З чуток, зірка телешоу не хоче пропустити платиновий ювілей королеви, але насолодиться святковою атмосферою. Про це пише Daily Mail.
І, судячи з останніх фото в Instagram, Кім ввела в моду новий тренд — багатошарове вбрання. Вона одягла прозорий комбінезон, а зверху комплект із розшитого кристалами бюстгальтера та мініспідниці.
Позувала Кім на яхті, але, зважаючи на все, фото зроблені не в Британії, а в Італії, де пройшло весілля її старшої сестри Кортні Кардаш'ян.
Це була вже третя церемонія. І на розкішний захід на старовинній віллі в Портофіно, проспонсорований Dolce&Gabbana, з'їхалися зірки з усього світу.
Саме на весільній церемонії Кім продемонструвала, як можна оновити вінтажні вбрання, просто одягнувши їх разом. Вона поєднувала мереживну мінісукню від Dolce & Gabbana, яку купила у 2011 році та вбрання від Vetements.
Пізніше вона знову звернулася до свого великого гардероба, де повно вінтажних речей, та одягла чорне боді з оксамитовим корсетом від Dolce&Gabbana, яке колись на показі 1991 демонструвала Моніка Беллуччі.
Нагадаємо, нещодавно в шоу про сімейство Кардаш'ян Кім показала склад, де зберігає все своє вбрання. Їх близько 30 тисяч, так що звичайного гардеробу для них би не вистачило. Хоч і вона дуже велика: Кім часто фотографується в ній на тлі стійок з одягом для соцмереж.