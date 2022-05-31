Кім Кардаш'ян продемонструвала ідеальний образ для романтичного вікенду

І ввела в моду новий тред на багатошарове вбрання

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Кім Кардаш'ян днями прибула до Лондона разом зі своїм бойфрендом Пітом Девідсоном. З чуток, зірка телешоу не хоче пропустити платиновий ювілей королеви, але насолодиться святковою атмосферою. Про це пише Daily Mail.

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І, судячи з останніх фото в Instagram, Кім ввела в моду новий тренд — багатошарове вбрання. Вона одягла прозорий комбінезон, а зверху комплект із розшитого кристалами бюстгальтера та мініспідниці.

[ + – ] Кім Кардаш'ян Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Кім Кардаш'ян Фото: Instagram kimkardashian

Позувала Кім на яхті, але, зважаючи на все, фото зроблені не в Британії, а в Італії, де пройшло весілля її старшої сестри Кортні Кардаш'ян.

Це була вже третя церемонія. І на розкішний захід на старовинній віллі в Портофіно, проспонсорований Dolce&Gabbana, з'їхалися зірки з усього світу.

Саме на весільній церемонії Кім продемонструвала, як можна оновити вінтажні вбрання, просто одягнувши їх разом. Вона поєднувала мереживну мінісукню від Dolce & Gabbana, яку купила у 2011 році та вбрання від Vetements.

[ + – ] Кім Кардаш'ян з дочкою Норт Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Кім Кардаш'ян

Пізніше вона знову звернулася до свого великого гардероба, де повно вінтажних речей, та одягла чорне боді з оксамитовим корсетом від Dolce&Gabbana, яке колись на показі 1991 демонструвала Моніка Беллуччі.

Нагадаємо, нещодавно в шоу про сімейство Кардаш'ян Кім показала склад, де зберігає все своє вбрання. Їх близько 30 тисяч, так що звичайного гардеробу для них би не вистачило. Хоч і вона дуже велика: Кім часто фотографується в ній на тлі стійок з одягом для соцмереж.