Вместо диет и похудения. 5 способов выглядеть стройнее

Если грамотно подобрать одежду, можно скрыть недостатки фигуры без изнурительных диет.

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Известная американская фитнес-тренер Джиллиан Майклс часто говорит о том, что единственный реальный способ убрать лишние сантиметры — правильно и сбалансировано питаться в комплексе с физическими упражнениями. Для этого безусловно нужно время, терпение, сила воли и выдержка. Но что, если парочку лишних сантиметров на талии хочется убрать прямо сейчас без всяких физических упражнений и диет?

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Существует несколько простых стилистических приемов, с помощью которых можно скорректировать фигуру.

Подбираем обувь в тон

Есть одно золотое правило, которое работает для всех: если подобрать обувь в тон брюкам или джинсам, ноги волшебным образом визуально будут казаться длиннее, а вы — стройнее. Чудодейственный прием работает и в обратную сторону. Если выбрать укороченные брюки и подобрать к ним ботильоны, визуально вы будете казаться ниже ростом.

[ + – ] Обувь в тон брюкам удлиняет силуэт Фото: Getty Images

Монохром

Универсальный прием, с помощью которого легко скорректировать фигуру — подобрать одежду в одном цвете. Это можно сделать с любым оттенком, который вам нравится. Но беспроигрышный вариант для того, чтобы выглядеть стройнее — тотал-блэк. Насыщенный черный цвет сам по себе обладает удлиняющим силуэт свойством, поэтому отлично подойдет для такого случая.

Завышенная талия

Хотя в моду уверенно возвращаются джинсы на низкой посадке из 90-х и 2000-х, которые визуально уменьшают рост и подчеркивают недостатки фигуры, если вам не близки образы Беллы Хадид или Джулии Фокс, рекомендуем проигнорировать этот тренд и присмотреться к вариантам юбок и джинсов с завышенной талией. Такой прием визуально удлиняет ноги из-за чего силуэт кажется стройнее.

[ + – ] Джинсы с завышенной талией визуально делают вас стройнее

Короткий верх

Чтобы усилить оптическую иллюзию от джинсов с высокой талией, удлиняющих силуэт, подберите к ним укороченный жакет, свитшот или короткую футболку.

[ + – ] Линия талии будет казаться выше, а вы - стройнее

Поменьше оверсайза

Оверсайз — лучшее, что только могло придумать человечество для удобной жизни. Но чрезмерное количество одежды, которая выглядит мешковато, не поможет скорректировать фигуру. А вот если правильно подобрать к объемным брюкам подходящую пару обуви на высоком каблуке, может получиться отлично.

Фото: Instagram

Фокус ранее рассказывал про действенный метод, с помощью которого можно похудеть без вреда здоровью.