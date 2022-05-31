Змінюємо стиль. П'ять дієвих способів мати стрункіший вигляд

Якщо грамотно підібрати одяг, можна приховати недоліки фігури без виснажливих дієт.

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Відома американська фітнес-тренерка Джилліан Майклс часто говорить про те, що єдиний реальний спосіб прибрати зайві сантиметри — правильно та збалансовано харчуватися в комплексі з фізичними вправами. Для цього безумовно потрібен час, терпіння, сила волі та витримка. Але що, якщо кілька зайвих сантиметрів на талії хочеться прибрати прямо зараз без будь-яких фізичних вправ і дієт?

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Існує кілька простих стилістичних способів, за допомогою яких можна скоригувати фігуру.

Підбираємо взуття в тон

Є одне золоте правило, яке працює для всіх: якщо підібрати взуття в тон штанам або джинсам, ноги чарівним чином візуально здаватимуться довшими, а ви — стрункішими. Чудодійний спосіб працює й у зворотний бік. Якщо вибрати укорочені штани й підібрати до них ботильйони, візуально ви здаватиметеся з нижчим ростом.

[ + – ] Взуття в тон штанам подовжує силует Фото: Getty Images

Монохром

Універсальний прийом, за допомогою якого легко скоригувати фігуру, — підібрати одяг в одному кольорі. Це можна зробити із будь-яким відтінком, який вам подобається. Але безпрограшний варіант для того, щоб виглядати стрункішим — тотал-блек. Насичений чорний колір сам має властивість, що подовжує силует, тому чудово підійде для такого випадку.

Завищена талія

Хоча в моду впевнено повертаються джинси на низькій посадці з 90-х і 2000-х, які візуально зменшують ріст і акцентують на недоліках фігури, якщо вам не близькі образи Белли Хадід або Джулії Фокс, рекомендуємо проігнорувати цей тренд і придивитися до варіантів спідниць з підвищеною талією. Такий прийом візуально подовжує ноги, через що силует здається стрункішим.

[ + – ] Джинси із завищеною талією візуально роблять вас стрункішими

Короткий верх

Щоб підсилити оптичну ілюзію від джинсів із високою талією, що подовжують силует, підберіть до них укорочений жакет, світшот або коротку футболку.

[ + – ] Лінія талії здаватиметься вищою, а ви — стрункішою

Менше оверсайзу

Оверсайз — найкраще, що тільки могло вигадати людство для зручного життя. Але надмірна кількість одягу, який виглядає мішкуватим, не допоможе скоригувати фігуру. А ось якщо правильно підібрати до об'ємних штанів відповідну пару взуття на високому підборі, може вийти чудово.

Фото: Instagram

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