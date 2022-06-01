Меган Маркл может пропустить Платиновый юбилей королевы Елизаветы

Причиной стал незапланированный инцидент.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Жена королевского внука принца Гарри Меган Маркл может пропустить празднование Платинового юбилея на престоле 96-летней королевы Великобритании Елизаветы Второй. Об этом пишет Marie Claire.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сообщается, что герцогиня Сассекская планирует навестить своего отца, 77-летнего Томаса Маркла, который накануне попал в больницу с тяжелой формой инсульта.

Из-за тревожного известия Меган Маркл даже готова помириться со своим отцом после четырех лет натянутых отношений, ведь Томас Маркл продавал прессе фото и истории о своей дочери, которая стала частью королевской семьи Великобритании в 2018 году.

[ + – ] Меган Маркл не разговаривала с отцом с 2018 года Фото: Chanel 5

Отец герцогини также должен был за несколько дней до госпитализации вылетать в Лондон на празднование Платинового юбилея Елизаветы, однако 77-летний мужчина уже точно пропустит праздничные мероприятия. Однако, посетит ли Букингемский дворец его дочь, пока неизвестно.

"Несмотря на их отрешенность, Меган обеспокоена, — отмечал инсайдер издания Mirror. — Она хочет знать, есть ли способ связаться с отцом приватно, чтобы другие родственники не знали об этом или не могли вмешиваться".

Томаса Маркла сначала лечили в Розарито, Мексика, а затем в понедельник перевели в больницу в Сан-Диего, Калифорния. Именно туда жена принца Гарри и может уехать вместо Лондона.

[ + – ] Лилибет Диана родилась уже в США и не знакома с британской королевской семьей Фото: Archewell Foundation

77-летнему Марклу все еще трудно говорить, и ему понадобится физиотерапевт, чтобы восстановить полный контроль над своими способностями, поскольку он может сказать лишь несколько слов.

На доске мужчина написал: "Я хочу поблагодарить всех, особенно замечательных врачей и медсестр, которые спасли мне жизнь. Они ангелы".

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри, переехавшие в 2020 в США, вместе с детьми посетят Великобританию в рамках празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы. Это должна была быть первая встреча 96-летнего монарха с ее правнучкой Лилибет Дианой, названной в честь королевы. Однако пока точно неизвестно, состоится ли запланированная встреча.

Напомним, Меган Маркл готова помириться со своим отцом после его заболеваемости.

Также Фокус писал о том, что 96-летняя королева Елизавета готова пропустить свои любимые скачки через день рождения правнучки Лилибет Дианы.