Меган Маркл може пропустити Платиновий ювілей королеви Єлизавети

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Дружина королівського онука принца Гаррі Меган Маркл може пропустити святкування Платинового ювілею на престолі 96-річної королеви Великобританії Єлизавети Другої. Про це пише Marie Claire.

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Повідомляється, що герцогиня Сассекська планує відвідати свого батька, 77-річного Томаса Маркла, який напередодні потрапив до лікарні з важкою формою інсульту.

Через тривожну звістку Меган Маркл навіть готова помиритися зі своїм батьком після чотирьох років натягнутих стосунків, адже Томас Маркл продавав пресі фото та історії про свою доньку, яка стала частиною королівської родини Великобританії у 2018 році.

[ + – ] Меган Маркл не розмовляла з батьком з 2018 року Фото: Chanel 5

Батько герцогині також мав за кілька днів до госпіталізації вилітати в Лондон на святкування Платинового ювілею Єлизавети, проте 77-річний чоловік уже точно пропустить святкові заходи. Проте, чи відвідає Букінгемський палац його донька, наразі невідомо.

"Незважаючи на їхню відчуженість, Меган занепокоєна, – зазначав інсайдер видання Mirror. — Вона хоче знати, чи є спосіб зв’язатися з батьком приватно, щоб інші родичі не знали про це або не мали змоги втручатися".

Томаса Маркла спочатку лікували в Розаріто, Мексика, а потім у понеділок перевели до лікарні в Сан-Дієго, Каліфорнія. Саме туди дружина принца Гаррі і може поїхати замість Лондона.

[ + – ] Лілібет Діана народилася уже в США та не знайома з британською королівською родиною Фото: Archewell Foundation

77-річному Марклу все ще важко говорити, і йому знадобиться фізіотерапевт, щоб відновити повний контроль над своїми здібностями, оскільки зараз він може сказати лише кілька слів.

На дошці чоловік написав: "Я хочу подякувати всім, особливо чудовим лікарям і медсестрам, які врятували мені життя. Вони ангели".

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл та принц Гаррі, які у 2020 переїхали до США, разом з дітьми відвідають Великобританію у межах святкування Платинового ювілею королеви Єлизавети. Це мала бути перша зустріч 96-річного монарха з її правнучкою Лілібет Діаною, названої на честь королеви. Проте наразі точно не відомо, чи відбудеться запланована зустріч.

Нагадаємо, Меган Маркл готова помиритися зі своїм батьком після його занедужання.

Також Фокус писав про те, що 96-річна королева Єлизавета готова пропустити свої улюблені кінні перегони через день народження правнучки Лілібет Діани.