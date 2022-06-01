Хейли Бибер показала комфортный и стильный образ на лето 2022 (фото)

Знаменитость в который раз подчеркнула свою подтянутую фигуру.

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25-летняя американская модель Хейли Бибер вышла в свет в довольно комфортном и стильном образе, на который стоит обратить внимание в жаркие летние дни. Об этом сообщает The News.

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Знаменитость вышла на прогулку со своей не менее звездной подругой, американской моделью и бизнесвумен Кендалл Дженнер. Жена Джастина Бибера примерила максимально комфортный и стильный образ — фиолетовые мини-шорты, такого же цвета укороченную футболку и серое кроп-худи на замке.

На ногах американской модели были кроссовки Nika Air Force, а дополнила образ белая бейсболка, находящаяся на пике популярности среди головных уборов лета 2022, как и разнообразные панамки.

[ + – ] Хейли Бибер в Калифорнии

Дочь американского актера Стивена Болдуина часто демонстрирует образы, на которые стоит обратить внимание и которые задают тренды в мире моды. 25-летняя Хейли часто подчеркивает открытыми аутфитами свою подтянутую фигуру, особенно в жаркие летние дни.

Напомним, звездные супруги Джастин Бибер и Хейли Бибер отдыхали вместе на яхте в Мексике. Влюбленные обнимались и стояли на краю роскошного судна, когда их "поймали" местные папарацци. Тогда жена канадского певца продемонстрировала интересный вариант купальника на лето 2022.

Также Фокус писал о том, как выглядела модель мирового масштаба Хейли Бибер в детстве.