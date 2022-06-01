Гейлі Бібер продемонструвала комфортний та стильний образ на літо 2022 (фото)

Знаменитість вкотре підкреслила свою підтягнуту фігуру.

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25-річна американська модель Гейлі Бібер вийшла у світ у доволі комфортному та стильному образі, на який варто звернути увагу у спекотні літні дні. Про це повідомляє The News.

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Знаменитість вийшла на прогулянку зі своєю не менш зірковою подругою, американською моделлю та бізнесвумен Кендалл Дженнер. Дружина Джастіна Бібера приміряла максимально комфортний та стильний образ — фіолетові мінішорти, такого ж кольору укорочену футболку та сіре кроп-худі на замку.

На ногах американської моделі були кросівки Nika Air Force, а доповнила образ біла бейсболка, що перебуває на піку популярності серед головних уборів літа 2022, як і різноманітні панамки.

[ + – ] Гейлі Бібер у Каліфорнії

Донька американського актора Стівена Болдвіна часто демонструє образи, на які варто звернути увагу і які задають тренди у світі моди. 25-річна Гейлі часто підкреслює відкритими аутфітами свою підтягнуту фігуру, особливо у спекотні літні дні.

Нагадаємо, зіркове подружжя Джастін Бібер та Гейлі Бібер відпочивали разом на яхті у Мексиці. Закохані обіймалися та стояли на краю розкішного судна, коли їх "зловили" місцеві папараці. Тоді дружина канадського співака продемонструвала цікавий варіант купальника на літо 2022.

Також Фокус писав про те, як виглядала модель світового масштабу Гейлі Бібер у дитинстві.