В Харькове впервые с начала войны открыли выставку картин, чтобы помочь ВСУ

На аукционе представлены картины из частной коллекции харьковского предпринимателя Александра Фельдмана.

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Впервые с начала полномасштабной войны в Харькове открылась благотворительная выставка "Непокоренное искусство". На аукционе продают картины из личной коллекции нардепа Верховной Рады, харьковского предпринимателя Александра Фельдмана. Вырученные средства с продажи полотен пойдут на помощь ВСУ, поддержку детей, которые сейчас находятся на лечении в харьковских медицинских учреждениях, а также восстановление полностью разбитого российскими ракетами "Фельдман Экопарка". Об этом сообщают на сайте экопарка, где можно посмотреть картины и пожертвовать средства на благотворительность.

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Выставка проходит в почти разрушенном здании Галереи "АВЭК". Несмотря на военное время, на открытии присутствовало много посетителей, среди которых были мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ВГА Олег Синегубов.

На аукционе представлены более полусотни картин украинских художников из коллекции "Фонда Александра Фельдмана". По словам инициатора выставки, Харьков во время полномасштабной войны стал символом мужества и непокорности украинского народа. Аукцион, который организовали в галереи, пострадавшей от ударов российских оккупантов, еще одно свидетельство силы харьковчан и веры в скорейшее возрождение города.

"Мы вместе построим наши города, вернем покой и благополучие в каждую семью и сделаем счастливыми наших детей. Пора не только мечтать о счастливом будущем, но и приближать его уже сегодня" — сказал Фельдман, добавив, что нынешняя выставка — первая из тех, которые в дальнейшем будут организованы, чтобы принести пользу армии, спасти детей и помочь восстановлению города.

По словам харьковского бизнесмена, уже продано 14 картин. Их приобрели меценаты из Украины, Германии, США и Израиля. Выставка "Непокоренное искусство" в Харькове будет открыта для посетителей ежедневно.

Ранее Фокус рассказывал том, что в Москве пропала частная коллекция с картинами Малевича и Кандинского стоимостью до двух миллионов долларов. Полотна принадлежат коллекционеру израильского происхождения Эдику Натанову.