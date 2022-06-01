У Харкові вперше з початку війни відкрили виставку картин, щоб допомогти ЗСУ

На аукціоні представлені картини із приватної колекції харківського підприємця Олександра Фельдмана.

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Вперше з початку повномасштабної війни в Харкові відкрилася благодійна виставка "Нескорене мистецтво". На аукціоні продають картини з особистої колекції нардепа Верховної Ради, харківського підприємця Олександра Фельдмана. Отримані кошти з продажу полотен підуть на допомогу ЗСУ, підтримку дітей, які зараз перебувають на лікуванні в харківських медичних установах, а також відновлення повністю розбитого російськими ракетами "Фельдман Екопарку". Про це повідомляють на сайті екопарку, де можна переглянути картини та пожертвувати кошти на благодійність.

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Виставка відбувається в майже зруйнованій будівлі Галереї "АВЕК". Попри воєнний час, на відкритті було багато відвідувачів, серед яких були мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ВДА Олег Синєгубов.

На аукціоні представлено понад півсотні картин українських художників із колекції "Фонду Олександра Фельдмана". За словами ініціатора виставки, Харків під час повномасштабної війни став символом мужності та непокори українського народу. Аукціон, який організували в галереї, яка постраждала від ударів російських окупантів, ще одне свідчення сили харків'ян та віри в якнайшвидше відродження міста.

"Ми разом збудуємо наші міста, повернемо спокій і добробут в кожну сім'ю і зробимо щасливими наших дітей. Настав час не тільки мріяти про щасливе майбутнє, а й наближати його вже сьогодні" — сказав Фельдман, додавши, що нинішня виставка — перша з тих, які надалі організують, щоб принести користь армії, врятувати дітей та допомогти відновленню міста.

За словами харківського бізнесмена, вже продано 14 картин. Їх придбали меценати з України, Німеччини, США та Ізраїлю. Виставка "Нескорене мистецтво" в Харкові буде відкрита для відвідувачів щодня.

Раніше Фокус розповідав про те, що в Москві зникла приватна колекція з картинами Малевича та Кандинського вартістю до двох мільйонів доларів. Полотна належать колекціонеру ізраїльського походження Едіку Натанову.