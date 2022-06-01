Принцесса Евгения появилась на публике в "галактическом" платье

Ранее принцесса уже появлялась в этом наряде на званом обеде.

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32-летняя внучка королевы принцесса Евгения посетила Музей Виктории и Альберта, чтобы посмотреть выставку герба, посвященную юбилею королевы, и встретиться с Эдвардом Робертсом, победителем конкурса на лучший дизайн эмблемы. Для выхода в свет она выбрала шикарное темно-синее платье с галактическим принтом и рукавами-фонариками от Whistles стоимостью 149 фунтов стерлингов.

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Отметим, что в этом же наряде принцесса щеголяла на званом обеде лорд-мэра в 2018 году.

Образ Евгения дополнила черными туфлями на каблуках, а из украшения выбрала цепочку с подвеской и металлическое колье.

Конкурс дизайна юбилейной эмблемы, который проводился Музеем Виктории и Альберта и Букингемским дворцом, призвал молодых людей в возрасте от 13 до 25 лет разработать эмблему, символизирующую 70-летнее правление королевы Елизаветы II.

Группа экспертов, в которую вошли дизайнеры, художники и представитель королевского двора, присудили победу Эдварду Робертсу, а его эмблема будет представлена ​​​​на протяжении всего празднования платинового юбилея, посетители музея смогут посмотреть на его работу до 15 июня.

Все работы теперь представлены на выставке эмблем, которая началась сегодня в музее Виктории и Альберта и продлится до 15 июня.

Принцесса Евгения, которая является руководителем галереи Mayfair Hauser & Wirth, пообщалась с победителем и участниками конкурса.

Визит королевской особы последовал после того, как в издании The Spectator появилась колонка, где Евгения выразила уважение своей любимой "бабушке" в ознаменование ее 70-летнего правления.

Она надеется, что ее годовалый сын Август вырастет и будет обладать "терпением, спокойствием и добротой королевы, но при этом всегда сможет посмеяться над собой и сохранить блеск в глазах".

Напомним, со 2 июня в Великобритании стартует четырехдневное празднование Платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Монарх уже прилетела в Лондон из Балтимора. 15 минут ее самолет кружил над Лондоном из-за грозы, но пилоту все же удалось посадить судно.