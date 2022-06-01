Принцеса Євгенія з'явилася на публіці в "галактичній" сукні

Раніше принцеса вже з'являлася в цьому вбранні на обіді.

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32-річна онука королеви принцеса Євгенія відвідала Музей Вікторії та Альберта, щоб переглянути виставку герба, присвячену ювілею королеви, та зустрітися з Едвардом Робертсом, переможцем конкурсу на найкращий дизайн емблеми. Для виходу у світ вона вибрала шикарну темно-синю сукню з галактичним принтом та рукавами-ліхтариками від Whistles вартістю 149 фунтів стерлінгів.

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Зазначимо, що в цьому ж наряді принцеса красувалася на званому обіді лорд-мера у 2018 році.

Образ Євгена доповнила чорними туфлями на підборах, а з прикрас вибрала ланцюжок із підвіскою та металеве кольє.

Конкурс дизайну ювілейної емблеми, який проводив Музей Вікторії та Альберта та Букінгемський палац, закликав молодих людей віком від 13 до 25 років розробити емблему, що символізує 70-річне правління королеви Єлизавети II.

Група експертів, до якої увійшли дизайнери, художники та представник королівського двору, присудили перемогу Едвардові Робертсу, а його емблему представлятимуть ​​протягом всього святкування платинового ювілею, відвідувачі музею зможуть подивитися на його роботу до 15 червня.

Усі роботи тепер представлені на виставці емблем, яка розпочалася сьогодні в музеї Вікторії та Альберта та триватиме до 15 червня.

Принцеса Євгенія, яка є керівницею галереї Mayfair Hauser & Wirth, поспілкувалася із переможцем та учасниками конкурсу.

Візит королівської особи відбувся після того, як у виданні The Spectator з'явилася колонка, де Євгенія висловила повагу до своєї улюбленої "бабусі" в ознаменування її 70-річного правління.

Вона сподівається, що її однорічний син Август виросте і матиме "терпіння, спокій і доброту королеви, але водночас завжди зможе посміятися над собою і зберегти блиск в очах".

Нагадаємо, з 2 червня у Великій Британії стартує чотириденне святкування Платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. Монарх уже прилетіла до Лондона з Балтімора. 15 хвилин її літак кружляв над Лондоном через грозу, але пілоту все ж таки вдалося його посадити.