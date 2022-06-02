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Быстро, вкусно и полезно: как приготовить домашний твердый сыр

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сыр
Фото: Скриншот

Приготовление этого продукта не займет много времени.

Твердый сыр на любой вкус можно без проблем купить в любом магазине, однако приготовленный в домашних условиях, он не идет ни в какое сравнение с покупным. Сделать его своими руками довольно просто, главное – придерживаться рецептуры и поочередности закладки ингредиентов.

Твердый сыр

Ингредиенты:

  • Молоко – 1 литр;
  • Творог – 1 кг;
  • Сливочное масло – 100 гр;
  • Яйца – 2 шт;
  • Соль – 1 ч. л;
  • Сода – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Взять небольшую кастрюлю и смешать в ней молоко и творог. Хорошо перемешав, поставить на огон и варить до кипения или до тех пор, пока не отделится сыворотка. Этот процесс может занять где-то около 10 минут.

Затем взять дуршлаг и выстелить его марлей в два слоя, после чего слить массу, чтобы сыворотка отделилась от творога. Когда она стечет, собрать марлю вместе и еще раз хорошо отжать творог с помощью лопатки или ложки.

В чистой миске яйца смешать с солью и хорошо перемешать все вилкой.

В кастрюлю положить сливочное масло, творог и поставить на огонь, постоянно помешивая до тех пор, пока масло не растает. После этого добавить в массу яичную смесь, уменьшить огонь и варить в течение 10 минут, помешивая деревянной ложкой.

Когда масса станет густой и быстро начнет застывать, переложить ее в лоток, застеленный пергаментной бумагой, или в форму и дать остыть, после чего поставить на ночь в холодильник.

Чтобы сыр имел более интересный вкус, при варке в него можно добавить орехи или специи. Такой сыр отличной подойдет для пиццы, бутербродов и просто как сытное дополнение к чаю или кофе.

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