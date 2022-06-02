Швидко, смачно та корисно: як приготувати домашній твердий сир

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Твердий сир на будь-який смак можна без проблем купити в будь-якому магазині, проте приготований у домашніх умовах, зовсім не порівняти з придбаним. Зробити його своїми руками досить просто, головне — дотримуватись рецептури та почерговості закладки інгредієнтів.

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Твердий сир

Складові:

Молоко — 1 л;

Сир домашній — 1 кг;

Вершкове масло — 100 г;

Яйця — 2 шт;

Сіль — 1 ч. л;

Сода — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Взяти невелику каструлю і змішати в ній молоко та сир. Добре перемішавши, поставити на вогонь і варити до кипіння або доти, доки не відокремиться сироватка. Цей процес може зайняти близько 10 хвилин.

Потім взяти друшляк і вистелити його марлею у два шари, після чого злити масу, щоб сироватка відокремилася від сиру. Коли вона стече, зібрати марлю разом і ще раз добре відтиснути сир за допомогою лопатки чи ложки.

У чистій мисці яйця змішати із сіллю та добре перемішати все виделкою.

У каструлю покласти вершкове масло, сир і поставити на вогонь, постійно помішуючи доти, поки масло не розтане. Після цього додати в масу яєчну суміш, зменшити вогонь і варити протягом 10 хвилин, помішуючи дерев'яною ложкою.

Коли маса стане густою і швидко почне застигати, перекласти її в контейнер, застелений пергаментним папером, або форму і дати охолонути, після чого поставити на ніч в холодильник.

Щоб сир мав цікавіший смак, під час варіння в нього можна додати горіхи або спеції. Такий сир чудово підійде для піци, бутербродів і просто як ситне доповнення до чаю або кави.

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