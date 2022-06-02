Самое летнее блюдо. Готовим холодный борщ по рецепту Евгения Клопотенко
Свекольник на квасе отлично освежает в жаркие летние дни.
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Летнее меню — это что-то свежее, овощное, напоминающее о цветущих лугах, о первой ароматной зелени с маминого или бабушкиного огорода и сочной хрустящей редиске. В такое время года все меньше времени хочется проводить на кухне возле горячей плиты и тем более варить сложные, наваристые, мясные супы. Поэтому предлагаем приготовить по-летнему свежий и очень вкусный свекольник по рецепту от Евгения Клопотенко. Украинский шеф-повар рекомендует сделать заправку для блюда на основе запеченной свеклы и холодного хлебного кваса. Для приготовления свекольника понадобится минимум ингредиентов и вашего времени.
Ингредиенты:
- Свекла (сырая) — 2 шт.
- Свекла (вареная или запеченная) — 2 шт.
- Хлебный квас — 1 ст.
- Щавеля — 1 пучок
- Картофель (варенный в мундире) — 2 шт.
- Сладкая горчица (на порцию) — 1 ст. л.
- Микс салатов — 80 г
- Соль и перец — по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Сырую свеклу моем, чистим, нарезаем произвольными небольшими кусочками.
- Берем соковыжималку. Выжимаем из свеклы сок.
- Добавляем в свекольный свежевыжатый сок один стакан хлебного кваса. В итоге должно получится соотношение 1:1. Количество фреша зависит от размера свеклы. Добавьте в полученных микс немного соли по вкусу.
- Берем две картофелины, отваренные в мундире. Чистим, нарезаем небольшими кубиками. То же самое делаем с запеченной свеклой. Смешиваем овощи в отдельной миске.
- Салат крупно нарезаем, перекладываем к овощам.
- Щавель моем, нарезаем крупно, предварительно отрезав стебли.
- Кладем щавель в миску к овощам и салату, добавляем соль и перец по вкусу, перемешиваем.
- В каждую тарелку, в которой будете подавать холодный борщ, кладем по 1 чайной ложке сладкой горчицы.
- Добавляем картофель, кубики запеченной свеклы, зелень и заливаем смесью свекольного фреша и кваса.
Приятного аппетита!
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