Самое летнее блюдо. Готовим холодный борщ по рецепту Евгения Клопотенко

Свекольник на квасе отлично освежает в жаркие летние дни.

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Летнее меню — это что-то свежее, овощное, напоминающее о цветущих лугах, о первой ароматной зелени с маминого или бабушкиного огорода и сочной хрустящей редиске. В такое время года все меньше времени хочется проводить на кухне возле горячей плиты и тем более варить сложные, наваристые, мясные супы. Поэтому предлагаем приготовить по-летнему свежий и очень вкусный свекольник по рецепту от Евгения Клопотенко. Украинский шеф-повар рекомендует сделать заправку для блюда на основе запеченной свеклы и холодного хлебного кваса. Для приготовления свекольника понадобится минимум ингредиентов и вашего времени.

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Ингредиенты:

Свекла (сырая) — 2 шт.

Свекла (вареная или запеченная) — 2 шт.

Хлебный квас — 1 ст.

Щавеля — 1 пучок

Картофель (варенный в мундире) — 2 шт.

Сладкая горчица (на порцию) — 1 ст. л.

Микс салатов — 80 г

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Сырую свеклу моем, чистим, нарезаем произвольными небольшими кусочками.

Берем соковыжималку. Выжимаем из свеклы сок.

Добавляем в свекольный свежевыжатый сок один стакан хлебного кваса. В итоге должно получится соотношение 1:1. Количество фреша зависит от размера свеклы. Добавьте в полученных микс немного соли по вкусу.

Берем две картофелины, отваренные в мундире. Чистим, нарезаем небольшими кубиками. То же самое делаем с запеченной свеклой. Смешиваем овощи в отдельной миске.

Салат крупно нарезаем, перекладываем к овощам.

Щавель моем, нарезаем крупно, предварительно отрезав стебли.

Кладем щавель в миску к овощам и салату, добавляем соль и перец по вкусу, перемешиваем.

В каждую тарелку, в которой будете подавать холодный борщ, кладем по 1 чайной ложке сладкой горчицы.

Добавляем картофель, кубики запеченной свеклы, зелень и заливаем смесью свекольного фреша и кваса.

Приятного аппетита!

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