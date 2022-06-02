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Найбільш літня страва. Готуємо холодний борщ за рецептом Євгена Клопотенка

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буряк, Євген Клопотенко
Фото: Євген Клопотенко | Для приготування буряка знадобиться мінімум інгредієнтів і вашого часу

Холодний борщ на квасі відмінно освіжає у спекотні літні дні.

Літнє меню — це щось свіже, овочеве, що нагадує про квітучі луки, про першу ароматну зелень з маминого або бабусиного городу та соковиту хрустку редиску. У таку пору року все менше часу хочеться проводити на кухні біля гарячої плити і тим паче варити складні, наваристі, м'ясні супи. Тому пропонуємо приготувати по-літньому свіжий і дуже смачний холодний борщ за рецептом від Євгена Клопотенка. Український шеф-кухар рекомендує зробити заправку для страви на основі запеченого буряка та холодного хлібного квасу. Для приготування холодного борщу знадобиться мінімум інгредієнтів та вашого часу.

Інгредієнти:

  • буряк (сирий) — 2 шт.;
  • буряк (варений або запечений) — 2 шт.;
  • хлібний квас — 1 ст.;
  • щавель — 1 пучок;
  • картопля (варена в мундирі) — 2 шт.;
  • солодка гірчиця (на порцію) — 1 ст. л.;
  • мікс салатів — 80 г;
  • сіль і перець — за смаком.

Покроковий рецепт:

  • Сирий буряк миємо, чистимо, нарізаємо довільними невеликими шматочками.
  • Беремо соковитискач. Вижимаємо з буряка сік.
  • Додаємо в буряковий свіжий сік одну склянку хлібного квасу. Зрештою має вийти співвідношення 1:1. Кількість фрешу залежить від розміру буряка. Додайте в отримані мікси трохи солі за смаком.
  • Беремо дві картоплини, відварені в мундирі. Чистимо, нарізаємо невеликими кубиками. Те ж саме робимо із запеченим буряком. Змішуємо овочі в окремій мисці.
  • Салат крупно нарізаємо, перекладаємо в овочі.
  • Щавель миємо, нарізаємо крупно, попередньо відрізавши стебла.
  • Кладемо щавель у миску до овочів і салату, додаємо сіль і перець за смаком, перемішуємо.
  • У кожну тарілку, в якій подаватимете холодний борщ, кладемо по 1 чайній ложці солодкої гірчиці.
  • Додаємо картоплю, кубики запеченого буряка, зелень і заливаємо сумішшю бурякового фрешу та квасу.

Смачного!

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