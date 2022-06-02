Корсет Мэрилин Монро из культового фильма выставили на аукцион

К дню рождения знаменитой актрисы, на известном аукционе продадут ряд артефактов, связанных с Монро и ее карьерой в кино

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1 июня Мэрилин Монро исполнилось бы 96 лет. И в эту дату на знаменитом аукционе Julien's, который занимается продажей вещей знаменитостей и артефактов из фильмов, объявили об аукционе "Легенды Голливуда", на котором будут проданы культовые вещи знаменитой актрисы. Про это пишет NYpost.

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Аукцион пройдет с 11 по 15 июня на аукционе Julian's Auctions в Беверли-Хиллз, а до того времени пройдет бесплатная выставка.

Среди вещей Мэрилин будут проданы вещи из культового фильма "Джентльмены предпочитают блондинок".

В нем Монро играла с кинодивой Джейн Рассел и наряды, созданные из этой картины, да и сам фильм неоднократно цитировались после в рекламе, других кинокартинах и музыкальных клипах. В частности, песенка Мэрилин о бриллиантах, которую она исполняла в роскошном розовом платье с бантом.

Так, на аукционе продадут черный корсет с золотыми цветами, ее туфельки, нижнее белье и серьги из фильма "Как выйти замуж за миллионера". И алое платье, расшитое пайетками, парное к наряду Джейн Рассел. На него цена стартует с 80 тысяч долларов.

[ + – ] Джейн Рассел и Мэрилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" Фото: Скриншот

Кроме этого фанаты Мэрилин смогу приобрести записку, которую она писала учителю актерского мастерства Ли Страсбергу и собственноую мотивационную заметку на бланке отеля Beverly Hills, которая гласит: "Не смей волноваться".

Также будут проданы многочисленные снимки Монро, афиши фильмов с ее участием, ее накладные ресницы, духи Chanel № 5, которые она так любила, что говорила в интервью: "Единственное, что на мне есть, когда я ложусь в постель – это лишь несколько капель Chanel No.5", и даже стул с бархатной обивкой, который использовался во время ее последней фотосессии.

Историк и коллекционер вещей Мэрилин Монро Скотт Фортнер сказал, что это "захватывающий" момент для поклонников знаменитой блондинки.

"Приятно видеть, как эти сокровища из истории кино и личных архивов Мэрилин выставляются на аукцион. Она продолжает оставаться кинозвездой номер один с 1950-х годов и одной из самых коллекционируемых знаменитостей сегодня, мертвых или живых", — сказал он и отметил, что уже присмотрел себе несколько вещиц, но, как настоящий коллекционер, не скажет каких.

Интересно, будет ли на аукционе Ким Кардашьян. Она в последнее время часто говорила о том, что чувствует "особую связь" с знаменитой кинодивой. И даже надевала ее знаменитое платье на Met Gala.

Появление Ким в культовом наряде произвело фурор, а позже она призналась, что купила еще одно платье Мэрилин. Менее узнаваемое, но оттого не менее прекрасное.