Корсет Мерилін Монро з культового фільму виставили на аукціон

До дня народження знаменитої акторки, на відомому аукціоні продадуть низку артефактів, пов'язаних із Монро та її кар'єрою в кіно.

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1 червня Мерилін Монро виповнилося б 96 років. І в цей день на знаменитому аукціоні Julien's, який займається продажем речей знаменитостей та артефактів з фільмів, оголосили про аукціон "Легенди Голлівуду", на якому продадуть культові речі знаменитої акторки. Про це пише NYpost.

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Аукціон пройде з 11 по 15 червня на аукціоні Julian's Auctions у Беверлі-Гіллз, а доти пройде безплатна виставка.

Серед речей Мерілін продадуть речі з культового фільму "Джентльмени віддають перевагу блондинкам".

У ньому Монро грала з кінодівою Джейн Рассел і вбрання, створені з цієї картини, та й сам фільм неодноразово цитувалися після реклами, інших кінокартинах та музичних кліпах. Зокрема, пісенька Мерилін про діаманти, яку вона виконувала в розкішній рожевій сукні з бантом.

Так, на аукціоні продадуть чорний корсет із золотими квітами, її черевички, спідню білизну та сережки з фільму "Як вийти заміж за мільйонера". І червона сукня, розшита паєтками, парна до вбрання Джейн Рассел. На нього ціна стартує із 80 тисяч доларів.

[ + – ] Джейн Рассел і Мерилін Монро у фільмі "Джентльмени віддають перевагу блондинкам" Фото: Скриншот

Крім цього фанати Мерілін зможу придбати записку, яку вона писала вчителю акторської майстерності Лі Страсбергу і власну мотиваційну замітку на бланку готелю Beverly Hills, яка каже: "Не смій хвилюватися".

Також продадуть численні знімки Монро, афіші фільмів за її участю, її накладні вії, духи Chanel № 5, які вона так любила, що говорила в інтерв'ю: "Єдине, що на мені є, коли я лягаю в ліжко — це лише кілька крапель. Chanel No.5, і навіть стілець з оксамитовою оббивкою, який використовувався під час останньої фотосесії.

Історик та колекціонер речей Мерилін Монро Скотт Фортнер сказав, що це "захопливий" момент для шанувальників знаменитої блондинки.

"Приємно бачити, як ці скарби з історії кіно та особистих архівів Мерилін виставляють на аукціон. Вона продовжує залишатися кінозіркою номер один з 1950-х років та однією з найбільш колекційних знаменитостей сьогодні, мертвих чи живих", — сказав він і зазначив, що вже надивився собі кілька дрібниць, але, як справжній колекціонер, не скаже яких.

Цікаво, чи буде на аукціоні Кім Кардаш'ян. Вона останнім часом часто говорила про те, що відчуває "особливий зв'язок" зі знаменитою кінодівою. І навіть одягала її знамениту сукню на Met Gala.

Поява Кім у культовому вбранні викликала фурор, а потім вона зізналася, що купила ще одну сукню Мерилін. Менш пізнаване, але тому не менш прекрасне.