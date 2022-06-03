"Можно начинать новую жизнь". Владимир Дантес прокомментировал разрыв с Надей Дорофеевой

Артист посоветовал сплачиваться вместе в трудные времена.

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Украинский певец Владимир Дантес дал интервью телеканалу "1+1", в котором рассказал о жизни в условиях войны, заметных изменениях в украинском обществе и разводе с Надей Дорофеевой.

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Владимир Гудков (настоящая фамилия певца) порекомендовал людям сплачиваться, чтобы вместе победить врага, на что ведущий программы спросил Дантеса, почему же он в такое трудное время решил расстаться с бывшей возлюбленной. Владимир признался, что они "не сплачивались и до войны".

"Мне кажется, что сейчас то время, когда можно начинать новую жизнь", — отметил артист, добавив, что сейчас можно очень удачно разойтись и остаться друзьями.

[ + – ] Владимир Дантес о жизни в условиях войны

В частности, Дантес порекомендовал украинцам смеяться над проблемами и таким образом сохранять свое ментальное здоровье.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева объявили о своем разрыве в марте 2022, в разгар полномасштабной войны. Звездная пара прожила в официальном браке около семи лет, однако детей у артистов так и не было. Они признались своим фанатам, что остаются лучшими друзьями.

Напомним, Владимир Дантес откровенно рассказал, когда же на самом деле они разошлись с Надей Дорофеевой. По словам артиста, это произошло за несколько месяцев до публичной новости.

Также Фокус писал о возможном новом романе Владимира Дантеса. Певец подозревается в романтических отношениях с Дашей Кацуриной — бывшей женой нового бойфренда Нади Дорофеевой Миши Кацурина. Ранее пары дружили между собой, однако весной 2022 объявили о своем разводе.