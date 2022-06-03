"Можна починати нове життя". Володимир Дантес прокоментував розрив з Надею Дорофєєвою

Артист порадив гуртуватися разом у важкі часи.

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Український співак Володимир Дантес дав інтерв'ю телеканалу "1+1", у якому розповів про життя в умовах війни, помітні зміни в українському суспільстві та розлучення з Надею Дорофєєвою.

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Володимир Гудков (справжнє прізвище співака) порекомендував людям гуртуватися, аби разом перемогти ворога, на що ведучий програми запитав Дантеса, чому ж він у такий час вирішив розлучитися з колишньою коханою. Володимир зізнався, що вони "не гуртувалися і до війни".

"Мені здається, що зараз той час, коли можна починати нове життя", — зазначив артист, додавши, що зараз можна дуже вдало розійтися і залишитися друзями.

[ + – ] Володимир Дантес про життя в умовах війни

Зокрема Дантес порекомендував українцям сміятися з проблем і таким чином зберігати своє ментальне здоров'я.

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва оголосили про свій розрив у березні 2022, саме у розпал повномасштабної війни. Зіркова пара прожила в офіційному шлюбі близько семи років, проте дітей в артистів так і не було. Вони зізналися своїм фанатам, що залишаються найкращими друзями.

Нагадаємо, Володимир Дантес відверто розповів, коли ж насправді вони розійшлися з Надею Дорофєєвою. За словами артиста, це сталося за кілька місяців до публічної новини.

Також Фокус писав про можливий новий роман Володимира Дантеса. Співака підозрюють у романтичних стосунках з Дашею Кацуріною — колишньою дружиною нового бойфренда Наді Дорофєєвої Міші Кацуріна. Раніше пари дружили між собою, проте навесні 2022 оголосили про своє розлучення.