Календарь красоты. Самые удачные дни для стрижки и окрашивания волос в июне

Вторая неделя июня — отличный период для ухода за волосами.

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Как известно, для бьюти-процедур существуют свои благоприятные и не благоприятные дни, поскольку фазы Луны и лунные дни имеют огромное значение для нашего организм.

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Второго июня ретроградный Меркурий, наконец, развернулся — почти три недели эта планета двигалась в обратном направлении и тормозила многие процессы, в том числе связанные с индустрией красоты. В период ретроградного Меркурия астрологи не рекомендовали делать никакие бьюти-процедуры, связанные с кардинальной сменой имиджа.

Так как влияние этой планеты после 2 июня постепенно снижается, можно, наконец, привести себя в порядок.

Следующая неделя июня — с шестого по двенадцатое число — фаза растущей луны. Это самое благоприятное время для стрижки волос. Можно смело звонить мастеру и выбирать любой удобный для вас день.

Наиболее удачное время, по прогнозам астрологов, для того, чтобы записаться к мастеру по уходу за волосами — 6 июня (с 8: 20 по Киеву), 7 июня, 8 июня (до 17:20 по Киеву).

Также хорошие дни для стрижки и окраски волос — 9 июня, 10 июня, 11 июня и 12 июня.

После 13 июня на убывающую луну лучше не стричь волосы. Это время считается наиболее удачным для проведения лечебных процедур.

14 июня будет максимально не благоприятным периодом для ухода за волосами, так как в этот день полнолуние. Астрологи не рекомендуют записываться в такой день на стрижку, только если вы не планируете кардинально сменить имидж.

Следующая неделя также будет удачным временем для маникюра. А вот на чистку лица с 6 по 12 июне лучше не записываться.

Фокус ранее рассказывал, какие знаки зодиака сумеют поймать удачу за хвост в период после ретро Меркурия.

Также Фокус писал о том, что ждет Украину в июне 2022 года. Согласно прогнозам астрологов, благодаря позитивному влиянию планет после второго июня наконец-то начнут "размораживаться" поставки необходимого вооружения в нашу страну, а разговоры о целесообразности военной поддержки в конце концов будут решены.