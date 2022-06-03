Календар краси. Найвдаліші дні для стрижки та фарбування волосся в червні

Другий тиждень червня — чудовий період для догляду за волоссям.

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Як відомо, для б'юті-процедур існують свої сприятливі та несприятливі дні, оскільки фази Місяця та місячні дні мають величезне значення для нашого організму.

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Другого червня ретроградний Меркурій, нарешті, розвернувся — майже три тижні ця планета рухалася у зворотному напрямку та гальмувала багато процесів, у тому числі пов'язаних із індустрією краси. У період ретроградного Меркурія астрологи не рекомендували робити жодні б'юті-процедури, пов'язані з кардинальною зміною іміджу.

Оскільки вплив цієї планети після 2 червня поступово знижується, можна нарешті привести себе до ладу.

Наступний тиждень червня — з шостого по дванадцяте число — фаза місяця, що росте. Це найсприятливіший час для стрижки волосся. Можна сміливо дзвонити майстру та вибирати будь-який зручний для вас день.

Найбільш вдалий час, за прогнозами астрологів, для того, щоб записатися до майстра з догляду за волоссям — 6 червня (з 8:20 за Києвом), 7 червня, 8 червня (до 17:20 за Києвом).

Також хороші дні для стрижки та фарбування волосся — 9 червня, 10 червня, 11 червня та 12 червня.

Після 13 червня на спадний місяць краще не стригти волосся. Цей час вважається найбільш вдалим щодо лікувальних процедур.

14 червня буде максимально несприятливим періодом для догляду за волоссям, оскільки в цей день повний місяць. Астрологи не рекомендують записуватись у такий день на стрижку, тільки якщо ви не плануєте кардинально змінити імідж.

Наступний тиждень також буде вдалим для манікюру. А ось на чистку обличчя з 6 по 12 червня краще не записуватися.

Фокус раніше розповідав, які знаки зодіаку зможуть упіймати удачу за хвіст у період після ретро Меркурія.

Також Фокус писав про те, що чекає на Україну в червні 2022 року. Згідно з прогнозами астрологів, завдяки позитивному впливу планет після другого червня нарешті почнуть "розморожуватися" постачання необхідного озброєння в нашу країну, а розмови про доцільність військової підтримки врешті-решт будуть вирішені.