Похудеть за 21 день. Идеальный летний план на июнь 2022

В то время как лето — это прекрасное время, чтобы попытаться похудеть. Однако, активный процесс потоотделения может стать препятствием для этого процесса.

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Вы должны обеспечить дефицит калорий, когда ваш организм сжигает больше калорий, чем потребляет, в то же время, когда ваше тело теряет электролиты из-за жары. По словам диетолога из Дели Сиддханта Бхаргавы, соучредителя, специалиста по фитнесу и питанию Food Darzee, сжигание калорий также становится немного затруднительным из-за снижения выносливости летом. Итак, самый эффективный способ похудеть — это придерживаться здорового питания. Вот план летней диеты, который Бхаргава перечислил ниже, чтобы можно было оставаться в форме.

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Летний сезон приносит с собой множество фруктов и овощей, которые чрезвычайно полезны и могут помочь вам в достижении ваших целей по снижению веса. Диета и физические упражнения очень важны для хорошего поддержания формы, а так как погода будет стоять жаркая, чтобы выходить на улицу и заниматься спортом, вам следует уделить особое внимание именно своему питанию.

То, что вы едите, должно соответствовать погоде и условиям, в которых вы живете, вашей работе и образу жизни. Летний сезон действительно жаркий и требует, чтобы вы избегали обезвоживания. Увлажнение чрезвычайно важно для снижения веса и для обеспечения бесперебойной работы всех функций организма. Когда речь идет о диете для похудения в летний сезон, вот что вы должны и не должны делать.

Идеальная летняя диета для похудения 2022

Ваша диета для похудения должна быть дополнена режимом тренировок четыре раза в неделю для достижения эффективных результатов. Бхаргава предлагает вам провести один день сердечно-сосудистых тренировок и три дня силовых тренировок. "Вы чаще тренируетесь, чтобы помочь нарастить/сохранить мышечную массу, и, поскольку вы сидите на диете, вы более склонны к потере мышечной массы. Поэтому силовые тренировки очень важны. Кардиотренировка предназначена для полного сжигания калорий один раз в неделю", — говорит он. Диета построена таким образом, чтобы в ней было меньше углеводов, больше белков и умеренное количество жиров с повышенным потреблением воды и электролитов.

Продолжительность плана питания: 3 недели

Завтрак: два цельных яйца, приготовленных в масле авокадо или оливковом, с большой порцией шпината и огурца и одним ломтиком цельнозернового хлеба. Сверху добавьте горсть ягод или орехов.

Полдник: один апельсин/немного клубники (около 6-7)/один киви/один огурец (две щепотки соли).

Обед: одна порция белка (курица, рыба, соя) с половиной порции углеводов (пшеница, рис, сладкий картофель, зерновые, бобовые), приготовленные на нерастительном масле (используйте топленое масло, оливковое масло, льняное масло или масло авокадо).

Середина вечера (перед тренировкой): горсть орехов (миндаль, грецкие орехи, фундук, кедровые орехи) + одна порция фруктов, если это необходимо для энергии + две щепотки соли.

После тренировки (в любом виде): кокосовая вода + одна порция протеина (могут быть яйца, мясо или белковая добавка).

Фото: Фото: Gettyimages

Ужин: одна порция белка (курица, рыба, соя) с половиной порции углеводов (пшеница, рис, сладкий картофель, зерновые, бобовые) или половина авокадо вместо углеводов, приготовленных на нерастительном масле (используйте топленое масло, оливкового или льняного масла или масла авокадо) с двумя порциями овощей (не крахмалистых).

Фото: Getty Images

Фактические калории будут разными для каждого человека, но это изображение расщепления макронутриентов. Помните, что ключевым фактором является сохранение дефицита калорий. Бхаргава объясняет, что в рацион добавляют соль и кокосовую воду, чтобы сбалансировать потери электролитов при потоотделении летом. Это помогает поддерживать уровень энергии в течение дня и особенно после тренировки.

Карлин Ремедиос, руководитель группы клинической практики, питания и разработки продуктов в Институте пищеварительного здоровья доктора Маффи, предлагает краткое летнее руководство, которое поможет вам поддерживать себя в форме: