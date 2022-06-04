Похудеть за 21 день. Идеальный летний план на июнь 2022
В то время как лето — это прекрасное время, чтобы попытаться похудеть. Однако, активный процесс потоотделения может стать препятствием для этого процесса.
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Вы должны обеспечить дефицит калорий, когда ваш организм сжигает больше калорий, чем потребляет, в то же время, когда ваше тело теряет электролиты из-за жары. По словам диетолога из Дели Сиддханта Бхаргавы, соучредителя, специалиста по фитнесу и питанию Food Darzee, сжигание калорий также становится немного затруднительным из-за снижения выносливости летом. Итак, самый эффективный способ похудеть — это придерживаться здорового питания. Вот план летней диеты, который Бхаргава перечислил ниже, чтобы можно было оставаться в форме.
Летний сезон приносит с собой множество фруктов и овощей, которые чрезвычайно полезны и могут помочь вам в достижении ваших целей по снижению веса. Диета и физические упражнения очень важны для хорошего поддержания формы, а так как погода будет стоять жаркая, чтобы выходить на улицу и заниматься спортом, вам следует уделить особое внимание именно своему питанию.
То, что вы едите, должно соответствовать погоде и условиям, в которых вы живете, вашей работе и образу жизни. Летний сезон действительно жаркий и требует, чтобы вы избегали обезвоживания. Увлажнение чрезвычайно важно для снижения веса и для обеспечения бесперебойной работы всех функций организма. Когда речь идет о диете для похудения в летний сезон, вот что вы должны и не должны делать.
Идеальная летняя диета для похудения 2022
Ваша диета для похудения должна быть дополнена режимом тренировок четыре раза в неделю для достижения эффективных результатов. Бхаргава предлагает вам провести один день сердечно-сосудистых тренировок и три дня силовых тренировок. "Вы чаще тренируетесь, чтобы помочь нарастить/сохранить мышечную массу, и, поскольку вы сидите на диете, вы более склонны к потере мышечной массы. Поэтому силовые тренировки очень важны. Кардиотренировка предназначена для полного сжигания калорий один раз в неделю", — говорит он. Диета построена таким образом, чтобы в ней было меньше углеводов, больше белков и умеренное количество жиров с повышенным потреблением воды и электролитов.
Продолжительность плана питания: 3 недели
Завтрак: два цельных яйца, приготовленных в масле авокадо или оливковом, с большой порцией шпината и огурца и одним ломтиком цельнозернового хлеба. Сверху добавьте горсть ягод или орехов.
Полдник: один апельсин/немного клубники (около 6-7)/один киви/один огурец (две щепотки соли).
Обед: одна порция белка (курица, рыба, соя) с половиной порции углеводов (пшеница, рис, сладкий картофель, зерновые, бобовые), приготовленные на нерастительном масле (используйте топленое масло, оливковое масло, льняное масло или масло авокадо).
Середина вечера (перед тренировкой): горсть орехов (миндаль, грецкие орехи, фундук, кедровые орехи) + одна порция фруктов, если это необходимо для энергии + две щепотки соли.
После тренировки (в любом виде): кокосовая вода + одна порция протеина (могут быть яйца, мясо или белковая добавка).
Ужин: одна порция белка (курица, рыба, соя) с половиной порции углеводов (пшеница, рис, сладкий картофель, зерновые, бобовые) или половина авокадо вместо углеводов, приготовленных на нерастительном масле (используйте топленое масло, оливкового или льняного масла или масла авокадо) с двумя порциями овощей (не крахмалистых).
Фактические калории будут разными для каждого человека, но это изображение расщепления макронутриентов. Помните, что ключевым фактором является сохранение дефицита калорий. Бхаргава объясняет, что в рацион добавляют соль и кокосовую воду, чтобы сбалансировать потери электролитов при потоотделении летом. Это помогает поддерживать уровень энергии в течение дня и особенно после тренировки.
Карлин Ремедиос, руководитель группы клинической практики, питания и разработки продуктов в Институте пищеварительного здоровья доктора Маффи, предлагает краткое летнее руководство, которое поможет вам поддерживать себя в форме:
- Поддерживайте водный баланс в течение дня — носите с собой бутылку воды с добавлением семян чиа или настоянной воды (мята + лимон, апельсины или базилик).
- Ешьте часто и небольшими порциями, а не трижды большими порциями.
- Не пропускайте завтрак.
- Ежедневно включайте пробиотики в свой рацион, так как это облегчит ваше пищеварение. Лучше пищеварение, лучше будет ваш кишечник, например. — йогурты, чаас, дахи и т.д.
- Избегайте острой и жирной пищи, а также трансжиров из продуктов с высокой степенью переработки, топленого масла ванаспати, рафинированных масел, сливочного масла и т. д.
- Строго избегайте газированных напитков, фруктовых соков и стимуляторов, таких как кофе и энергетические напитки, так как они обезвоживают ваше тело и добавляют больше сахара.