Бейонсе продемонстрировала идеальный образ для свидания (фото)

Знаменитость сделала акцент на глубоком декольте.

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40-летняя американская певица Бейонсе продемонстрировала идеальный образ для свидания. Об этом пишет Daily Mail.

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Артистка вместе со своим мужем, рэпером Jay-Z попали в объективы папарацци, направляясь на обед в один из ресторанов на Манхэттене.

Выбирая образ на свидание с возлюбленным, Бейонсе сделала акцент на декольте и смелый вырез до бедра. Американская звезда продемонстрировала романтическое платье с цветочным принтом и перчатками в тон.

Сверху, на случай похолодания, она накинула черный пиджак. В качестве аксессуаров исполнительница выбрала массивные серьги-кольца, маленькую черную сумочку и несколько браслетов.

Прической стали роскошные локоны, а на лице Бейонсе сделала легкий дневной макияж с акцентом на губы, однако на некоторых фото она надела черную защитную маску – одну из главных составляющих гардероба почти всех людей на планете последних двух лет.

[ + – ] Бейонсе и Jay-Z в Нью-Йорке

Тем временем спутник поп-дивы выбрал для выхода черную рубашку с цветным принтом, легкие черные брюки и белые кроссовки. Дополнили образ рэпера черные солнцезащитные очки.

Также Фокус писал об одном из самых откровенных образов 40-летней Бейонсе. Знаменитость предстала в "голом" платье и бриллиантах.

Напомним, Бейонсе в латексном боди с глубоким декольте прорекламировала продукцию своего бренда.