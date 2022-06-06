Бейонсе продемонструвала ідеальний образ для побачення (фото)

Знаменитість зробила акцент на глибокому декольте.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

40-річна американська співачка Бейонсе продемонструвала ідеальний образ для побачення. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Артистка разом зі своїм чоловіком, репером Jay-Z потрапили в об'єктиви папараці, коли прямували на обід до одного з ресторанів на Манхеттені.

Вибираючи образ на побачення з коханим, Бейонсе вирішила зробити ставку на декольте та сміливий виріз до стегна. Американська зірка продемонструвала романтичну сукню з квітковим принтом та рукавички в тон.

Зверху, на випадок похолодання, вона накинула чорний піджак. У ролі аксесуарів виконавиця обрала масивні сережки-кільця, маленьку чорну сумочку та кілька браслетів. Зачіскою стали розкішні локони, а на обличчі Бейонсе зробила легкий денний макіяж з акцентом на губи, проте на деяких фото вона надягнула чорну захисну маску — один з головних складників гардеробу майже всіх людей на планеті останніх двох років.

[ + – ] Бейонсе та Jay-Z у Нью-Йорку

Тим часом супутник поп-діви обрав для виходу чорну сорочку з кольоровим принтом, легкі чорні штани та білі кросівки. Доповнили образ репера чорні сонцезахисні окуляри.

Також Фокус писав про один з найвідвертіших образів 40-річної Бейонсе. Знаменитість постала у "голій" сукні та діамантах.

Нагадаємо, Бейонсе у латексному боді з глибоким декольте прорекламувала продукцію свого бренду.