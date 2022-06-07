Мила Кунис и Эштон Кутчер продемонстрировали самые комфортные образы для свидания (фото)

Пара провела время только вдвоем.

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Звездные супруги Мила Кунис и Эштон Кутчер вышли вместе в свет в Санта-Барбаре. Об этом пишет Daily Mail.

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Пара вышла вдвоем на завтрак в один из местных ресторанов.

44-летний американский актер Эштон Кутчер выбрал для прогулки серый свитер, синюю рубашку под ним и серые джинсы. Дополнила образ темно-синяя бейсболка.

Тем временем 38-летняя Мила Кунис продемонстрировала стильный и комфортный синий спортивный костюм, дополнив аутфит солнцезащитными очками. Волосы голливудская знаменитость собрала в хвост.

[ + – ] Мила Кунис и Эштон Кутчер на свидании

Кутчер и Кунис были без своих двух детей. Пара в последнее время начала все больше дней проводить только вдвоем.

Отметим, что украинка по происхождению Мила Кунис вышла замуж за американского актера Эштона Кутчера в 2015 году после почти 20 лет дружбы. Супруги воспитывают двоих детей — дочь Уайатт Изабель и сына Димитрия.

Напомним, американская актриса еврейского происхождения Мила Кунис вместе со своим мужем активно помогает Украине на информационном фронте и собирает десятки миллионов долларов пожертвований для пострадавших от войны украинцев.

Также Фокус писал о том, почему Мила Кунис никогда не говорила на украинском языке.