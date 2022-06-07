Міла Куніс та Ештон Кутчер продемонстрували найкомфортніші образи для побачення (фото)

Пара провела час лише удвох.

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Зіркове подружжя Міла Куніс та Ештон Кутчер вийшли разом у світ у Санта-Барбарі. Про це пише Daily Mail.

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Пара вийшла удвох на сніданок в один з місцевих ресторанів.

44-річний американський актор Ештон Кутчер обрав для прогулянки сірий светр, синю сорочку під ним та сірі джинси. Доповнила образ синя бейсболка.

Тим часом 38-річна Міла Куніс продемонструвала стильний та комфортний синій спортивний костюм, доповнивши образ сонцезахисними окулярами. Волосся голлівудська знаменитість зібрала у хвіст.

[ + – ] Міла Куніс та Ештон Кутчер на побаченні

Кутчер та Куніс були без своїх двох дітей. Пара останнім часом почала все більше днів проводити лише удвох.

Зазначимо, що українка за походженням Міла Куніс одружилася з американським актором Ештоном Кутчером у 2015 році після майже 20 років дружби. Подружжя виховує двох дітей — доньку Ваятт Ізабель та сина Димитрія.

Нагадаємо, американська акторка єврейського походження Міла Куніс разом зі своїм чоловіком активно допомагає Україні на інформаційному фронті та збирає десятки мільйонів доларів пожертвувань для українців, котрі постраждали від війни.

Також Фокус писав про те, чому Міла Куніс ніколи не розмовляла українською мовою.