Что говорят физиогномисты о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд

Актерская пара прожила в официальном браке около двух лет.

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После окончания судебного процесса между Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Херд интерес к звездной паре только растет. В частности, физиогномисты начали расшифровывать, что же кроется за лицами знаменитостей, устроивших самый громкий развод в Голливуде. Об этом пишет Peopletalk.

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"Если внимательно посмотреть на черты лица Эмбер, бросается в глаза миловидность: маленький аккуратный курносый носик, немного изогнутые брови, красиво очерченные губы", — отмечает эксперт и добавляет, что такие люди обычно все хорошо обдумывают перед тем, как что-нибудь сделать.

В частности, курносый кончик носа выдает в 36-летней актрисе натуру уязвимую и доверчивую. А маленькая челюсть не позволит Эмбер с достоинством выдержать удар и дать достойный отпор обидчику. Бывшая Джонни Деппа долго будет переживать из-за конфликтной ситуации с экс-возлюбленным.

Относительно 58-летнего актера, то эксперты отмечают, что Депп давно считается эталоном мужской красоты.

[ + – ] Эмбер Херд чувствовала себя неуверенно во время заседаний суда Фото: Getty Images

"Итак, видим довольно широкую тяжелую челюсть, небольшой нос, выраженные надбровные дуги, скошенный лоб и М-образную линию роста волос", — отмечает физиогномист, добавив, что такие люди достаточно импульсивны и ведут себя как настоящие бойцы.

"У Джонни Деппа отсутствует уязвимость, он может быть подозрителен и мелочен. У него хороший физический потенциал и стрессоустойчивость, он всегда достигает своего", — рассказывает эксперт.

По ее словам, звезда "Пиратов Карибского моря" быстро отойдет от этой истории, а тем временем Эмбер Херд еще долго будет переживать обиду.

[ + – ] 58-летний Джонни Депп быстро отойдет от истории с судом Фото: Getty Images

"Эмбер не склонна долго анализировать. Она — человек действия! Если нет врага, его надо придумать! Главное — вступить в бой, а дальше разберемся", — так комментирует анализ черт лица еще один эксперт. По ее словам, 36-летняя актриса очень неуверенно чувствовала себя во время заседаний суда, ведь знала, что рано или поздно ее все же выведут на чистую воду.

Напомним, Джонни Депп отпраздновал победу над бывшей возлюбленной, обвинявшей его в домашнем насилии, вечеринкой за 300 тысяч долларов, на которую пригласил и свою бывшую девушку, супермодель 90-х Кейт Мосс.

Также Фокус писал о мемах, которые поклонники Деппа и Херд создали, вдохновившись просмотрами заседаний суда.