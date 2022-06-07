Що кажуть фізіогномісти про суд Джонні Деппа та Ембер Герд

Акторська пара прожила в офіційному шлюбі близько двох років.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Після закінчення судового процесу між Джонні Деппом та його колишньою дружиною Ембер Герд інтерес до зіркової пари тільки зростає. Зокрема фізіогномісти почали розшифровувати, що ж криється за обличчями знаменитостей, котрі влаштували найгучніше розлучення у Голлівуді. Про це пише Peopletalk.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Якщо уважно подивитися на риси обличчя Ембер, впадає в око миловидність: маленький акуратний кирпатий носик, трохи вигнуті брови, красиво окреслені губи. Подібна будова вказує на практичну, завбачливу особу з логічним складом розуму, з передбачуваною поведінкою", — коментує один з експертів та додає, що такі люди зазвичай все гарно обдумують перед тим, як щось зробити.

Зокрема кирпатий кінчик носа видає в 36-річній акторці натуру вразливу та довірливу. А маленька щелепа не дозволить Ембер з гідністю витримати удар і дати гідну відсіч кривднику. Колишня Джонні Деппа довго переживатиме через конфліктну ситуацію з екскоханим.

Щодо 58-річного актора, то тут експерти зауважують, що Депп давно вважається еталоном чоловічої краси.

[ + – ] Ембер Герд почувала себе невпевнено під час засідань суду Фото: Getty Images

"Отже, бачимо досить широку важку щелепу, невеликий ніс, виражені надбрівні дуги, скошений лоб і М-подібну лінію росту волосся", — зазначає фізіогноміст, додавши, що такі люди доволі імпульсивні та поводять себе як справжні бійці.

"У Джонні Деппа відсутня вразливість, він може бути підозрілим та дріб'язковим. У нього хороший фізичний потенціал і стресостійкість, завжди досягає свого", — розповідає експерт.

За її словами, зірка "Піратів Карибського моря" швидко відійде від цієї історії, а тим часом Ембер Герд ще довго переживатиме образу.

[ + – ] 58-річний Джонні Депп швидко відійде від історії із судом Фото: Getty Images

"Ембер не схильна довго аналізувати. Вона – людина дії! Якщо немає ворога, його треба вигадати! Головне — вступити в бій, а далі розберемося", — так коментує аналіз рис обличчя ще один експерт. За її словами, 36-річна акторка дуже невпевнено почувала себе під час засідань суду, адже знала, що рано чи пізно її все ж виведуть на чисту воду.

Нагадаємо, Джонні Депп відсвяткував перемогу над колишньою коханою, яка звинувачувала його в домашньому насильстві, вечіркою за 300 тисяч доларів, на яку запросив і свою колишню дівчину, супермодель 90-х Кейт Мосс.

Також Фокус писав про меми, які прихильники Деппа та Герд створили, надихнувшись переглядами засідань суду.