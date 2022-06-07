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Що кажуть фізіогномісти про суд Джонні Деппа та Ембер Герд

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Фото: Скриншот | Джонні Депп та Ембер Герд

Акторська пара прожила в офіційному шлюбі близько двох років.

Після закінчення судового процесу між Джонні Деппом та його колишньою дружиною Ембер Герд інтерес до зіркової пари тільки зростає. Зокрема фізіогномісти почали розшифровувати, що ж криється за обличчями знаменитостей, котрі влаштували найгучніше розлучення у Голлівуді. Про це пише Peopletalk.

"Якщо уважно подивитися на риси обличчя Ембер, впадає в око миловидність: маленький акуратний кирпатий носик, трохи вигнуті брови, красиво окреслені губи. Подібна будова вказує на практичну, завбачливу особу з логічним складом розуму, з передбачуваною поведінкою", — коментує один з експертів та додає, що такі люди зазвичай все гарно обдумують перед тим, як щось зробити.

Зокрема кирпатий кінчик носа видає в 36-річній акторці натуру вразливу та довірливу. А маленька щелепа не дозволить Ембер з гідністю витримати удар і дати гідну відсіч кривднику. Колишня Джонні Деппа довго переживатиме через конфліктну ситуацію з екскоханим.

Щодо 58-річного актора, то тут експерти зауважують, що Депп давно вважається еталоном чоловічої краси.

Ембер Герд почувала себе невпевнено під час засідань суду
Ембер Герд почувала себе невпевнено під час засідань суду
Фото: Getty Images

"Отже, бачимо досить широку важку щелепу, невеликий ніс, виражені надбрівні дуги, скошений лоб і М-подібну лінію росту волосся", — зазначає фізіогноміст, додавши, що такі люди доволі імпульсивні та поводять себе як справжні бійці.

"У Джонні Деппа відсутня вразливість, він може бути підозрілим та дріб'язковим. У нього хороший фізичний потенціал і стресостійкість, завжди досягає свого", — розповідає експерт.

За її словами, зірка "Піратів Карибського моря" швидко відійде від цієї історії, а тим часом Ембер Герд ще довго переживатиме образу.

58-річний Джонні Депп швидко відійде від історії із судом
58-річний Джонні Депп швидко відійде від історії із судом
Фото: Getty Images

"Ембер не схильна довго аналізувати. Вона – людина дії! Якщо немає ворога, його треба вигадати! Головне — вступити в бій, а далі розберемося", — так коментує аналіз рис обличчя ще один експерт. За її словами, 36-річна акторка дуже невпевнено почувала себе під час засідань суду, адже знала, що рано чи пізно її все ж виведуть на чисту воду.

Нагадаємо, Джонні Депп відсвяткував перемогу над колишньою коханою, яка звинувачувала його в домашньому насильстві, вечіркою за 300 тисяч доларів, на яку запросив і свою колишню дівчину, супермодель 90-х Кейт Мосс.

Також Фокус писав про меми, які прихильники Деппа та Герд створили, надихнувшись переглядами засідань суду.