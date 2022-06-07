Быстро и сытно: рецепт вкуснейшей творожной запеканки от Евгения Клопотенко

Это блюдо готовится быстро и служит отличным перекусом дома или на работе.

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Творожная запеканка в духовке – одно из самых популярных блюд, которое любят как взрослые, так и дети. Она не требует серьезных усилий для приготовления, получается сытной и вкусной, а добавленный в тесто изюм делает ее еще более запоминающейся. Как приготовить идеальную творожную запеканку, рассказал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Прежде, чем приступить к приготовлению этого блюда, стоит соблюсти несколько моментов. Так, домашний творог для нее нужно брать хорошо отжатый. Второй вариант – купить в супермаркете 9%-й творог.

Для получения максимально бархатной текстуры запеканки сыр лучше выбирать мелкозернистый. Если же он в больших комках, лучше их перебить блендером или пару раз протереть через сито.

Сухофрукты будут отличным дополнением к запеканке. Кроме изюма, в нее можно добавлять вяленые вишни, курагу, клюкву или миксовать эти ягоды. Перед тем, как добавить их в начинку, следует хорошо промыть, залить горячей водой, а через пять минут слить воду и высушить ягоды с помощью бумажного полотеца. Когдо они будут сухими, добавить в творожную массу.

Творожная запеканка с изюмом

Ингредиенты:

Творог 5-9% жирности – 500 гр;

Яйца – 4 шт;

Сахар – 150 гр;

Сметана 15-20% жирности – 100 гр (4 ст. л);

Ванильный сахар – 10 гр (1 пакетик);

Пшеничная мука – 60 гр (2 ст. л с горкой);

Изюм – 50-75 гр;

Сливочное масло (для смазывания формы) – 25 гр;

Сахарная пудра для декора (по желанию) – 1-2 ст. л;

Соль – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Творог насыпать в миску и перебить его блендером или протереть через сито. Яичные желтки отделить от белков и смешать их с творогом, а белки поместить в отдельную посуду.

Далее в емкость с творогом и желтками всыпать половину сахара и ванильный сахар, хорошо перемешать. Затем туда же отправить сметану, изюм и муку и все хорошо вымешать ложкой до получения однородной массы.

Пока готовится тесто, включить духовку на разогрев до 180 градусов в режиме конвекция, а если такого нет, то в режиме верхнего и нижнего нагрева.

Белки смешать со второй половиной сахара, добавить соль и взбить до появления устойчивых пиков. Полученную массу переложить в миску с творогом и очень аккуратно все перемешать, стараясь не повредить структуру белков.

Керамическую или металлическую форму смазать маслом, влить внутрь творожную массу и разровнять ее ложкой.

Выпекать 40-45 минут, затем достать и дать полнотью остыть в форме. Если хочется больше сладости, ее можно посыпать сверху сахарной пудрой.

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