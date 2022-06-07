Швидко та ситно: рецепт найсмачнішої сирної запіканки від Євгена Клопотенка

Цю страву можна швидко приготувати і вона є чудовим перекусом як вдома, так і на роботі.

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Сирна запіканка в духовці — одна з найпопулярніших страв, яку люблять як дорослі, так і діти. Вона не вимагає серйозних зусиль для приготування, виходить ситною і смачною, а додані в тісто родзинки роблять її ще незабутнішою. Як приготувати ідеальну сирну запіканку, розповів відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Перш ніж приступити до приготування цієї страви, варто дотриматися кілька моментів. Так, домашній сир для неї потрібно брати добре віджатий. Другий варіант — купити в супермаркеті 9% сир.

Для отримання максимально оксамитової текстури запіканки сир краще вибирати дрібнозернистий. Якщо ж він великими грудками, краще їх перебити блендером або кілька разів протерти через сито.

Сухофрукти будуть чудовим доповненням до запіканки. Крім родзинок, до неї можна додавати в'ялені вишні, курагу, журавлину або міксувати ці ягоди. Перед тим, як додати в начинку, слід добре промити, залити гарячою водою, а через п'ять хвилин злити воду і висушити ягоди за допомогою паперового рушника. Коли вони будуть сухими, додати в сирну масу.

Сирна запіканка з родзинками

Складові:

Кисломолочний сир 5-9% жирності — 500 г;

Яйця — 4 шт.;

Цукор — 150 г;

Сметана 15-20% жирності — 100 г (4 ст. л);

Ванільний цукор — 10 г (1 пакетик);

Пшеничне борошно — 60 г (2 ст. л з гіркою);

Родзинки — 50-75 г;

Вершкове масло (для змащування форми) — 25 г;

Цукрова пудра для декору (за бажанням) — 1-2 ст. л;

Сіль — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

Сир насипати в миску і перебити блендером або протерти через сито. Яєчні жовтки відокремити від білків і змішати їх із сиром, а білки помістити в окремий посуд.

Далі в місткість із сиром та жовтками всипати половину цукру та ванільний цукор, добре перемішати. Потім туди ж відправити сметану, родзинки та борошно і все добре вимішати ложкою до отримання однорідної маси.

Поки готується тісто, включити духовку на розігрів до 180 градусів у режимі конвекції, а якщо такого немає, то в режимі верхнього та нижнього нагріву.

Білки змішати з другою половиною цукру, додати сіль та збивати до появи стійких піків. Отриману масу перекласти в миску з сиром і дуже акуратно перемішати все, намагаючись не пошкодити структуру білків.

Керамічну або металеву форму змастити маслом, влити всередину сирну масу і розрівняти її ложкою.

Випікати 40-45 хвилин, потім дістати і дати охолонути у формі. Якщо хочеться ще солодшого, її можна посипати зверху цукровою пудрою.

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