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Канье Уэст разошелся с копией Ким Кардашьян и закрутил новый роман (фото)

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Фото: Getty Images | Канье Уэст

После развода со своей женой музыкант сменил уже нескольких девушек.

Американский рэпер Канье Уэст был замечен на свидании с новой девушкой. Об этом пишет The Sun.

45-летний музыкант посетил премьеру боевика с Томом Крузом "Топ Ган: Мэверик" в компании модной инфлюэнсера Моники Корган. 23-летняя девушка известна как амбассадор бренда купальников Boutine LA и имеет несколько десятков тысяч подписчиков в Instagram.

Канье Уэст с новой предполагаемой девушкой просматривают фильм

Пока официально ни Канье, ни Моника не прокомментировали свой возможный роман, однако известно, что накануне Уэст разошелся со своей бывшей девушкой Чейни Джонс.

Новая вероятная девушка Канье Уэста Моника Корган

После пяти месяцев отношений 45-летний рэпер разорвал роман с практически копией своей бывшей жены Ким Кардашьян – моделью Чейни Джонс. Артист, как сообщалось ранее, даже познакомил девушку со своей семьей. Их часто "ловили" папарацци на свиданиях.

Бывшая девушка Канье Уэста Чейни Джонс

После развода с мамой своих детей Ким Кардашьян Канье сменил уже несколько девушек. Он встречался с юной американской моделью Винетрией, российской моделью Ириной Шейк, режиссером Джулией Фокс, которая после громкого романа приобрела популярность и сейчас участвует в модных показах и съемках рекламных кампаний известных брендов.

Тем временем 41-летняя Ким более полугода находится в отношениях с комиком и стендапером Питом Дэвидсоном. Пара уже несколько раз выходила вместе на публику и появлялась на красных дорожках официальных мероприятий.

Напомним, Кейтлин Дженнер рассказала, почему Канье Уэст и Ким Кардашьян не нашли общий язык через семь лет официального брака.