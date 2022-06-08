Канье Уэст разошелся с копией Ким Кардашьян и закрутил новый роман (фото)

После развода со своей женой музыкант сменил уже нескольких девушек.

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Американский рэпер Канье Уэст был замечен на свидании с новой девушкой. Об этом пишет The Sun.

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45-летний музыкант посетил премьеру боевика с Томом Крузом "Топ Ган: Мэверик" в компании модной инфлюэнсера Моники Корган. 23-летняя девушка известна как амбассадор бренда купальников Boutine LA и имеет несколько десятков тысяч подписчиков в Instagram.

[ + – ] Канье Уэст с новой предполагаемой девушкой просматривают фильм

Пока официально ни Канье, ни Моника не прокомментировали свой возможный роман, однако известно, что накануне Уэст разошелся со своей бывшей девушкой Чейни Джонс.

[ + – ] Новая вероятная девушка Канье Уэста Моника Корган

После пяти месяцев отношений 45-летний рэпер разорвал роман с практически копией своей бывшей жены Ким Кардашьян – моделью Чейни Джонс. Артист, как сообщалось ранее, даже познакомил девушку со своей семьей. Их часто "ловили" папарацци на свиданиях.

[ + – ] Бывшая девушка Канье Уэста Чейни Джонс

После развода с мамой своих детей Ким Кардашьян Канье сменил уже несколько девушек. Он встречался с юной американской моделью Винетрией, российской моделью Ириной Шейк, режиссером Джулией Фокс, которая после громкого романа приобрела популярность и сейчас участвует в модных показах и съемках рекламных кампаний известных брендов.

Тем временем 41-летняя Ким более полугода находится в отношениях с комиком и стендапером Питом Дэвидсоном. Пара уже несколько раз выходила вместе на публику и появлялась на красных дорожках официальных мероприятий.

Напомним, Кейтлин Дженнер рассказала, почему Канье Уэст и Ким Кардашьян не нашли общий язык через семь лет официального брака.