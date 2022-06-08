Каньє Вест розійшовся в копією Кім Кардаш'ян та закрутив новий роман (фото)

Після розлучення зі своєю дружиною музикант змінив уже кількох дівчат.

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Американський репер Каньє Вест був помічений на побаченні з новою дівчиною. Про це пише The Sun.

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45-річний музикант відвідав прем'єру бойовика з Томом Крузом "Топ Ган: Меверік" у компанії модної інфлюенсерки Моніки Корган. 23-річна дівчина відома як амбасадор бренду купальників Boutine LA та має кілька десятків тисяч підписників в Instagram.

[ + – ] Каньє Вест з новою ймовірною дівчиною переглядають фільм

Наразі офіційно ні Каньє, ні Моніка не прокоментували свій можливий роман, проте відомо, що напередодні Вест розійшовся зі своєю колишньою дівчиною Чейні Джонс.

[ + – ] Нова ймовірна дівчина Каньє Веста Моніка Корган

Після п'яти місяців стосунків 45-річний репер розірвав роман з практично копією своєї колишньої дружини Кім Кардаш'ян — моделлю Чейні Джонс. Артист, як повідомлялося раніше, навіть познайомив дівчину зі своєю родиною. Їх часто "ловили" папараці на побаченнях.

[ + – ] Колишня дівчина Каньє Веста Чейні Джонс

Після розлучення з мамою своїх дітей Кім Кардаш'ян Каньє змінив уже кількох дівчат. Він зустрічався з юною американською моделлю Вінетрією, російською моделлю Іриною Шейк, режисеркою Джулією Фокс, яка після гучного роману набула популярності та бере участь у модних показах та зйомках рекламних кампаній відомих брендів.

Тим часом 41-річна Кім понад пів року перебуває у стосунках з коміком та стендапером Пітом Девідсоном. Пара вже кілька разів виходила разом на публіку та з'являлася на червоних доріжках офіційних заходів.

Нагадаємо, Кейтлін Дженнер розповіла, чому Каньє Вест та Кім Кардаш'ян не знайшли спільної мови через сім років офіційного шлюбу.