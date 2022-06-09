Стало известно, как принц Уильям понял, что хочет жениться на Кейт Миддлтон

Герцоги воспитывают троих детей и отпраздновали 11 лет совместной жизни в официальном браке.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон узаконили свои отношения в 2011 году перед миллионами зрителей со всего мира в прямом эфире. Бесспорно, это было одно из величайших королевских событий в современной истории. Накануне стало известно, когда и как королевский внук понял, что встретил именно ту самую женщину всей его жизни. Об этом пишет Marie Claire.

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Будущие супруги познакомились в университете и были вместе девять лет (при том, что ненадолго расставались в 2007).

В свое время Уильям и Кейт переехали в Уэльс, где, по словам королевского биографа, для них было "домашнее блаженство". И тогда, во время совместной жизни, герцог Кембриджский понял, что хочет жениться на Кэтрин Миддлтон.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

Пара жила в "очень романтическом" скромном прибрежном доме. И будущие герцоги Кембриджские часто говорили о браке и знали, что это скоро произойдет, но тогда было не очень подходящее время.

"В течение нескольких лет, пока они там жили, Кейт ухаживала за всем, что связано с их домом. В отличие от других членов королевской семьи, Уильям не работал домашним персоналом, и Кейт позаботилась обо всем. Они оба знали, что их ждет, и знали, что, несмотря на то, что будет много хороших вещей, это также будет означать жизнь со все большим количеством обязанностей и где будет меньше времени для себя", — отмечают эксперты.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году Фото: Getty Images

Герцогские супруги в 2022 отпраздновали 11 лет жизни в официальном браке и воспитывают троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Напомним, королева Елизавета надеется, что именно принц Уильям станет следующим королем Великобритании, а Кейт Миддлтон будет рядом с ним лицом современной монархии.

Также Фокус писал о девушках принца Уильяма, с которыми он встречался до Кейт Миддлтон.