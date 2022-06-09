Стало відомо, як принц Вільям зрозумів, що хоче одружитися з Кейт Міддлтон

Наразі герцогське подружжя виховує трьох дітей та відсвяткувало 11 років життя в офіційному шлюбі.

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон узаконили свої стосунки у 2011 році перед мільйонами глядачів з усього світу у прямому ефірі. Безперечно, це була одна з найбільших королівських подій у сучасній історії. Напередодні стало відомо, коли і як королівський онук зрозумів, що зустрів саме ту саму жінку всього його життя. Про це пише Marie Claire.

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Майбутнє подружжя познайомилося в університеті і були разом дев'ять років (при тому, що ненадовго розлучилися у 2007 році).

Свого часу Вільям та Кейт переїхали до Уельсу, де, за словами королівського біографа, для них було "домашнє блаженство". І тоді, під час спільного життя, герцог Кембриджський зрозумів, що хоче одружитися з Кетрін Міддлтон.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

Пара жила в "дуже романтичному" скромному прибережному будинку. І майбутні герцоги Кембриджські часто говорили про шлюб і знали, що це незабаром станеться, але тоді був не дуже відповідний час.

"Протягом кількох років, поки вони там жили, Кейт доглядала за всім, що пов’язано з їхнім будинком. На відміну від інших членів королівської родини до нього, Вільям не працював домашнім персоналом, і Кейт подбала про все. Вони обоє знали, що їх чекає, і знали, що, незважаючи на те, що буде багато хороших речей, це також означатиме життя з дедалі більшою кількістю обов’язків і де буде менше часу для себе", — зазначають експерти.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям одружилися у 2011 році Фото: Getty Images

Наразі герцогське подружжя відсвяткувало 11 років життя в офіційному шлюбі та виховує трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Нагадаємо, королева Єлизавета сподівається, що саме принц Вільям стане наступним королем Великобританії, а Кейт Міддлтон буде поруч з ним обличчям сучасної монархії.

Також Фокус писав про дівчат принца Вільяма, з якими він зустрічався до Кейт Міддлтон.