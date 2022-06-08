Machine Gun Kelly присоединился к новой кампании Dolce & Gabbana Casa

Dolce & Gabbana представили новую коллекцию мебели и декора для дома в чувственной рекламной кампании

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Модный дом Dolce & Gabbana представил новую коллекцию мебели и домашнего декора. В рамках рекламной кампании выпустили чувственный рекламный ролик и решили не ограничиваться моделями, пригласив музыканта Machine Gun Kelly, жениха актрисы Меган Фокс.

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На фото музыкант позирует обнаженным: он лежит на шикарном диване из новой коллекции.

[ + – ] Machine Gun Kelly в рекламной кампании Dolce & Gabbana Casa Фото: Dolce & Gabbana [ + – ] Machine Gun Kelly в рекламной кампании Dolce & Gabbana Casa Фото: Dolce & Gabbana

Напомним, первую коллекцию мебели модный дом представил в прошлом году в Венеции. Как и одежда от Dolce & Gabbana, коллекция получилась яркой и экстравагантной.

В коллекции были использованы знаковые принты модного дома — леопард, зебра, средиземноморский голубой Blu Mediterraneo и яркий Carretto.

"Создавая Dolce & Gabbana Casa, мы хотели предложить особый образ жизни. В основе коллекции лежит безупречное мастерство, любовь к fatto a mano — ручной работе, уважение к традициям и стремление к инновациям. В конце концов, дом — это место, которое лучше всего отражает то, кто мы есть", — говорят Доменико Дольче и Стефано Габбана.

[ + – ] Рекламный ролик Dolce & Gabbana Casa

Источником вдохновения, как признались модельеры, послужила итальянская культура и красота. Здесь нет строгих линий, только праздничные тона и "беззаботная радость".

Ранее Machine Gun Kelly открывал и закрывал показ Dolce & Gabbana и даже исполнил несколько треков за диджейским пультом.

Также Dolce & Gabbana проспонсировали свадьбу еще одной знаменитости – Кортни Кардашьян. Они сшили ее свадебное платье, предоставили наряды для гостей и даже моторные лодки, которые доставляли приглашенных на остров, где проходила церемония.