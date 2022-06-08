Machine Gun Kelly приєднався до нової кампанії Dolce & Gabbana Casa

Dolce & Gabbana представили нову колекцію меблів і декору для дому у чуттєвій рекламній кампанії.

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Модний будинок Dolce & Gabbana представив нову колекцію меблів і домашнього декору. У межах рекламної кампанії випустили чуттєвий рекламний ролик і вирішили не обмежуватись моделями, запросивши музиканта Machine Gun Kelly, нареченого акторки Меган Фокс.

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На фото музикант позує оголеним: він лежить на розкішному дивані з нової колекції.

[ + – ] Machine Gun Kelly у рекламній кампанії Dolce & Gabbana Casa Фото: Dolce & Gabbana [ + – ] Machine Gun Kelly у рекламній кампанії Dolce & Gabbana Casa Фото: Dolce & Gabbana

Нагадаємо, першу колекцію меблів модний будинок представив минулого року у Венеції. Як і одяг від Dolce & Gabbana, колекція вийшла яскравою та екстравагантною.

У колекції були використані знакові принти модного будинку — леопард, зебра, середземноморський блакитний Blu Mediterraneo та яскравий Carretto.

"Створюючи Dolce & Gabbana Casa, ми хотіли запропонувати особливий спосіб життя. В основі колекції лежить бездоганна майстерність, любов до fatto a mano — ручної роботи, повага до традицій і прагнення інновацій. Зрештою, будинок — це місце, яке найкраще відображає те, хто ми є", — кажуть Доменіко Дольче та Стефано Габбана.

[ + – ] Рекламний ролик Dolce & Gabbana Casa

Джерелом натхнення, як зізналися модельєри, стала італійська культура і краса. Тут немає суворих ліній, лише святкові тони та "безтурботна радість".

Раніше Machine Gun Kelly відкривав і закривав показ Dolce & Gabbana і навіть виконав кілька треків за діджейським пультом.

Також Dolce & Gabbana проспонсували весілля ще однієї знаменитості — Кортні Кардаш'ян. Вони пошили її весільну сукню, надали вбрання для гостей та навіть моторні човни, які доставляли запрошених на острів, де проходила церемонія.