Дженнифер Лопес в прозрачном платье посетила кинопремьеру своего фильма

Актриса блистала на кинофестивале Tribeca 2022.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес обожает откровенные наряды. И не удивительно, ведь в них знаменитость выглядит просто сногсшибательно. Недавно она посетила премьеру своего документального фильма в Нью-Йорке. Для выхода в свет знаменитость выбрала роковое облегающее черное платье Tom Ford в пол с прозрачными вставками, которое не оставляло простора для воображения.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Свой притягательный образ Лопес завершила босоножками на устойчивом каблуке, клатчем, бриллиантовыми серьгами и помолвочным кольцом от Бена Аффлека. Актриса поделилась снимком со своими подписчиками в Instagram.

[ + – ] Дженнифер Лопес на премьере своего документального фильма. Фото: Instagram

Премьера документального фильма "Halftime" состоится на Netflix 14 июня. Кинокартина расскажет о многолетней карьере Лопес и препятствиях, которые ей пришлось преодолеть на пути к триумфу. В том числе речь идет о ее борьбе за то, чтобы стать серьезной актрисой для Голливуда, и об осуждении, которое она ранее получала от публики и средств массовой информации.

В трейлере к фильму Лопес вспоминает, как ее называли "дивой" и "серийной невестой".

"Я действительно поверила тому, что они сказали", — говорит актриса в трейлере своего документального фильма.

А также рассказывает, как боролась с неуверенностью в себе.

"Это было тяжело. Просто у меня была очень низкая самооценка. Мне нужно было действительно понять, кто я такая, и поверить в это, и не верить ничему другому", — добавляет актриса.

В фильме также показаны подробности личной жизни Лопес. Ее отношения с 14-летними близнецами Максом и Эмме и с ее женихом Беном Аффлеком.

"Я делаю это не ради награды. Нет, я делаю это, чтобы общаться с людьми и заставлять их что-то чувствовать, потому что я хочу что-то чувствовать" — объясняет актриса.

Напомним, Дженнифер Лопес и ее жених Бен Аффлек активно готовятся к свадьбе. Недавно они собирались переехать в новый дом в Лос-Анджелесе, где планируют совместно воспитывать их детей от предыдущих браков.

Ранее Фокус рассказывал, что Дженнифер Лопес получила престижную награду от MTV в номинации "Признание поколений" за заслуги в области кино и телевидения.