Дженніфер Лопес у прозорій сукні відвідала кінопрем'єру свого фільму

Акторка красувалася на кінофестивалі Tribeca 2022.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

52-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес обожнює відверті вбрання. І не дивно, адже в них знаменитість має просто надзвичайний вигляд. Нещодавно вона відвідала прем'єру свого документального фільму в Нью-Йорку. Для виходу у світ знаменитість вибрала рокову облягаючу чорну сукню Tom Ford до підлоги з прозорими вставками, яка не залишала простору для уяви.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Свій привабливий образ Лопес завершила босоніжками на стійких каблуках, клатчем, діамантовими сережками та заручними каблучками від Бена Аффлека. Акторка поділилася знімком зі своїми підписниками в Instagram.

[ + – ] Дженніфер Лопес на прем'єрі свого документального фільму. Фото: Instagram

Прем'єра документального фільму Halftime відбудеться на Netflix 14 червня. Кінокартина розповість про багаторічну кар'єру Лопес та перешкоди, які їй довелося подолати на шляху до тріумфу. Зокрема йдеться про її боротьбу за те, щоб стати серйозною акторкою для Голлівуду, та засудження, яке вона раніше отримувала від публіки та засобів масової інформації.

У трейлері до фільму Лопес згадує, як її називали "дівою" та "серійною нареченою".

"Я справді повірила тому, що вони сказали", — каже акторка у трейлері свого документального фільму.

А також розповідає, як боролася із невпевненістю в собі.

"Це було важко. Просто в мене була дуже низька самооцінка. Мені потрібно було справді зрозуміти, хто я така, і повірити в це, і не вірити нічому іншому", — додає акторка.

У фільмі також показано подробиці особистого життя Лопеса. Її стосунки з 14-річними близнюками Максом та Еммою та з її нареченим Беном Аффлеком.

"Я роблю це не заради нагороди. Ні, я роблю це, щоб спілкуватися з людьми і змушувати їх щось відчувати, бо хочу щось відчувати" — пояснює акторка.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та її наречений Бен Аффлек активно готуються до весілля. Нещодавно вони мали на меті переїхати до нового будинку в Лос-Анджелесі, де планують спільно виховувати їхніх дітей від попередніх шлюбів.

Раніше Фокус розповідав, що Дженніфер Лопес здобула престижну нагороду від MTV у номінації "Визнання поколінь" за заслуги в галузі кіно та телебачення.