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Слабое здоровье. Принц Чарльз снова заменит Елизавету II на важном мероприятии

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Королева Великобритании, Елизавета II
Фото: Getty Images | Ее Величество всего пару раз пропускала церемонию открытия Игр Содружеств за 70 лет правления.

Наследник британского престола будет представлять королеву на церемонии открытия летних Игр Содружеств в Бирмингеме.

96-летняя королева Великобритании пропустит церемонию открытия Игр Содружеств этим летом в Бирмингеме. По информации Daily mail со ссылкой на высокопоставленных лиц, связанных со спортивными соревнованиями, Ее Величество испытывает слабость, из-за чего решила отказаться от посещения важного мероприятия.

В июле на церемонии открытия Игр ее заменит принц Чарльз. Также в мероприятии примут участие другие члены королевской семьи. Среди высокопоставленных гостей с большой вероятностью Игры посетят герцог и герцогиня Кембриджские вместе с детьми, а также граф и графиня Уэссекские и принцесса Анна.

Напомним, королева Великобритании является покровителем Федерации Игр Содружества. За последние 70 лет правления она пропустила всего несколько мероприятий.

Ее Величество вручает эстафету британской паралимпийской спортсменке Кадине Кокс во время XXII Игр Содружеств в октябре 2021 года.
Ее Величество вручает эстафету британской паралимпийской спортсменке Кадине Кокс во время XXII Игр Содружеств в октябре 2021 года.
Фото: Getty Images

XXII летние Игры Содружеств стартуют 28 июля. В это время королева будет находиться в Шотландии на летних каникулах. Чтобы попасть на Игры, ей придется ехать в Бирмингем из Хайленда. Вероятно, в Букингемском дворце такую поездку посчитали слишком утомительной для Ее Величества. Как сообщают в издании, во Дворце никак не прокомментировали планы королевы относительно Игр Содружеств. Источники Daily mail сообщили, что визит по-прежнему записан в ежедневнике Елизаветы II, а решения о событиях принимаются ближе к тому числу, когда они состоятся.

Ожидается, что за церемонией на Александровском стадионе будут наблюдать миллиард человек по всему миру.

Известно, что в последние месяцы из-за проблем со здоровьем Елизавете II пришлось отменить свои визиты на несколько мероприятий, в том числе связанных с ее юбилеем правления. В Букингемском дворце недомогания королевы описывают как "эпизодические проблемы с передвижением".

Несмотря на то, что часть торжественных мероприятий по случаю 70-летия правления королева вынужденно пропустила, она нашла в себе силы выйти на балкон Букингемского дворца в финальный день праздника и поблагодарить тысячи людей, которые разделили с ней важное событие.

Как ранее писал Фокус, рядом с королевой на балконе присутствовали ее сын, принц Чарльз, внук, принц Уильям, и правнук, принц Джордж. Этот выход стал историческим событием, поскольку королева представила трех наследников, символизирующих будущее монархии.