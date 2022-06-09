Слабое здоровье. Принц Чарльз снова заменит Елизавету II на важном мероприятии

Наследник британского престола будет представлять королеву на церемонии открытия летних Игр Содружеств в Бирмингеме.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

96-летняя королева Великобритании пропустит церемонию открытия Игр Содружеств этим летом в Бирмингеме. По информации Daily mail со ссылкой на высокопоставленных лиц, связанных со спортивными соревнованиями, Ее Величество испытывает слабость, из-за чего решила отказаться от посещения важного мероприятия.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

В июле на церемонии открытия Игр ее заменит принц Чарльз. Также в мероприятии примут участие другие члены королевской семьи. Среди высокопоставленных гостей с большой вероятностью Игры посетят герцог и герцогиня Кембриджские вместе с детьми, а также граф и графиня Уэссекские и принцесса Анна.

Напомним, королева Великобритании является покровителем Федерации Игр Содружества. За последние 70 лет правления она пропустила всего несколько мероприятий.

[ + – ] Ее Величество вручает эстафету британской паралимпийской спортсменке Кадине Кокс во время XXII Игр Содружеств в октябре 2021 года. Фото: Getty Images

XXII летние Игры Содружеств стартуют 28 июля. В это время королева будет находиться в Шотландии на летних каникулах. Чтобы попасть на Игры, ей придется ехать в Бирмингем из Хайленда. Вероятно, в Букингемском дворце такую поездку посчитали слишком утомительной для Ее Величества. Как сообщают в издании, во Дворце никак не прокомментировали планы королевы относительно Игр Содружеств. Источники Daily mail сообщили, что визит по-прежнему записан в ежедневнике Елизаветы II, а решения о событиях принимаются ближе к тому числу, когда они состоятся.

Ожидается, что за церемонией на Александровском стадионе будут наблюдать миллиард человек по всему миру.

Известно, что в последние месяцы из-за проблем со здоровьем Елизавете II пришлось отменить свои визиты на несколько мероприятий, в том числе связанных с ее юбилеем правления. В Букингемском дворце недомогания королевы описывают как "эпизодические проблемы с передвижением".

Несмотря на то, что часть торжественных мероприятий по случаю 70-летия правления королева вынужденно пропустила, она нашла в себе силы выйти на балкон Букингемского дворца в финальный день праздника и поблагодарить тысячи людей, которые разделили с ней важное событие.

Как ранее писал Фокус, рядом с королевой на балконе присутствовали ее сын, принц Чарльз, внук, принц Уильям, и правнук, принц Джордж. Этот выход стал историческим событием, поскольку королева представила трех наследников, символизирующих будущее монархии.